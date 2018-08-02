Thursday, August 2nd, 2018 | Posted by

观音堂庆祝观世音菩萨成佛吉日

筹委主席Guntur （左）、观音堂住持释定盛大和尚 （左二）、观音堂基金会主席陈开源（右）。

筹委主席Guntur （左）、观音堂住持释定盛大和尚 （左二）、观音堂基金会主席陈开源（右）。

 

观音堂住持释定盛大和尚和跨宗教代表等合影。在这次庆祝活动中，捐款捐赠给了四个孤儿院和一个养老院。

观音堂住持释定盛大和尚和跨宗教代表等合影。在这次庆祝活动中，捐款捐赠给了四个孤儿院和一个养老院。

 

【本报讯】祝观世音菩萨成佛吉日 在南丹格朗市, Pondok Cabe区的观音堂举行主题是“求同存异”大团结。在这次庆祝活动中，捐款捐赠给了四个孤儿院和一个养老院。

29日举行观世音菩萨成佛吉日（农历六月19日）盛大庆祝，为这普世盛名不仅限于佛教界，且更广道教界的中国，甚至海外华人都表崇敬，素来以爱心关照并教导世民的神明菩萨。

因此我们借助于这良辰吉日，来表现我们的一番爱心侍奉，为各宗教派系的孤儿院、养老院，其中包括伊斯兰教、基督教、天主教、佛教、兴都教等给与捐助与支持。以此来实现符合今年的观世音菩萨成佛吉日庆祝会主题“求同存异”大团结的真谛。

我们积极推动充满爱心的现今社会，所以我们已在养老院推动爱心活动，让养老院住户能感受到爱心的分享。有望通过这些活动让我们感悟到爱心关照的重要性，此中包括孝顺父母，感恩他们历来的扶养。更望能把这孝道文化继续传承给我们的子孙后代。

兹便简述观世音菩萨史记：是皇家贵族，一生经历都以爱心关照遭受不幸的社会人士。以坚信执作达到成佛。

在其乱世之中，为了要挽救众生，曾化生各种典型的人物，以便介入各阶层社会，从中做出济世并辅导众生。观世音菩萨的中心教育在于爱心的关照；爱心的影响与感化。

农历219日为观世音菩萨诞辰；农历619日为观世音菩萨成佛；农历919日为观世音菩萨涅盘。此中，以观世音菩萨成佛最富具庆祝意义。主要以效仿观世音菩萨爱心济世，多做为社会贡献善举。

训练自己多做布施，唯有诚信布施，才深感不予占有的欲望。通过爱心布施将产生于众生之间的感情。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221671

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