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西加大湾肚旅椰乡亲会举行2017年春节团拜会

【本报周孙毅报道】2月5日(农历丁酉年正月初九)，西加大湾肚旅椰乡亲会（Perkumpulan MasyarakatTeluk Suak dan Sekitarnya

简称:PERMATES）庆祝2017丁酉鸡年春节团拜聚餐会，在Raja Kuring海鲜酒楼举行。逾600名大湾肚旅椰乡亲及西加省副省长黄汉山伉俪等出席了此聚会。该会主席刘耀忠致辞，感谢全体乡亲及嘉宾在百忙中拨冗出席。他说，西加大湾肚旅椰乡亲会每年在春节期间举办春节团拜，旨为凝聚广大乡亲，增进彼此间相互交流、联络感情，发扬团结互助友爱精神。

此外，刘耀忠也借此机会祝福大家在新的一年，身体健康平安，合家幸福，万事如意。感谢筹委会诸理事和热心乡亲们的大力支持与赞助，使活动得以顺利进行。希望全体理事和乡亲在新的一年里，能更密切合作，大家同心协力，为该会更上一层楼的发展做出努力和贡献。黄汉山副省长也发表简要讲话，并期望旅居椰城事业有成的乡亲们多回家乡走走看看，为西加大湾肚家乡发展出一分力。

团拜会上，与会乡亲们先后登台引吭高歌，为本次新春团拜活动增添了热闹气氛。该活动直到晚上10时许，在一片喜气洋洋的温馨气氛中圆满结束。