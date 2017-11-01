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著名男高音歌唱家尹作发老师第三次师生演唱会

【本报周孙毅报道】为搭建一个相互交流平台，鼓励每个学员充分发挥自己的潜能，10月31日晚，由新声音艺术中心以“今夜无眠”为主题主办的著名男高音歌唱家尹作发老师第三次师生演唱会，在雅加达金莎国际酒楼成功举行。吸引近600名音乐爱好者前来捧场。

近40名尹作发老师的学员,包括：黄梅兰、池莲英、廖宝贝、王美群、王顺群、王金惠、黄秀嫦、王丽群、Lucy、袁玉芬、陈嘉伟、黄美珍、黄月芸、丽达、吴□英、方扬（新加坡）、章莉英、蓝梓芸、胡玉英、戴秀凤、何展英、黄成强、曾婉霞、张彩娣（新加坡）、黄豫媚、张远威、张秋英、梁惠玲、张远武、关凤妹、潘俐掀、刘丽华及特邀嘉宾黄海燕、何秀玲、曹峰及万紫千红合唱团登台献艺，给听众带来一场视听享受的饕餮盛宴。

演唱会上，尹老师在一首温婉动人的《在水一方》中拉开帷幕，并受到全场最热烈的掌声。接着尹老师学员们一个又一个登台呈献他们最拿手歌曲，博得了与会观众经久不息的掌声和好评。

尹作发老师表示，这是他第三次举办的师生演唱会。希望通过这场音乐会，让大家了解其实唱歌并不难，也激发一些年长朋友们喜欢唱歌、喜欢音乐的心情，并且通过学习感觉非常的容易。他说，这次演唱会也算是学员们学习3年来的一场成果展现，让大家相互观摩学习交流，共同提高歌唱艺术水平。

与此同时，尹作发老师也藉此机会对筹委会名誉主席王振传，主席王炳传，顾问蓝龙华伉俪、曾华昌伉俪、何展英和黄海燕夫妇、黄梅兰女士、杨健华伉俪、赖国伟和廖宝贝夫妇、杨永伟伉俪、魏秀莲、邱玫陵、郑返英、袁玉芬、王金惠、黄美珍、王金丽、黄慧德、高美美、黄秀嫦、傅秀兰及所有热情帮助和支持的好友们表示衷心感谢。

是晚，尹老师也献唱了数首耳熟能详中国和意大利民歌，如：《我爱你中国》、《桑塔露琪亚》等。最后，在一首意大利传统民歌《我的太阳》把音乐会气氛带上高潮，并获得大家报以热烈的掌声而画下圆满句点。