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苏北棉中中小学新校顺利落成

苏用发向旅椰校友颁发建校捐款感谢状





【本报周孙毅报道】今年7月15日，由我国成功企业家、棉中联谊会理事长、棉中教育基金会理事长苏用发先生牵头联合海内外广大校友，在位于苏北省棉兰西部地区环市大道（Ring Road，Jl.Gagak Hitam）Jl.Bangau Komp Riztan，占地1.6公顷土地兴建的棉中中小学校终于宣告顺利落成，并于7月16日正式开学。

昨日，苏用发在其夫人的陪同下，莅临旅椰棉中校友会Jl.Taman Pluit Kencana No.28 MM-NN，阐述了棉中中小学校建校办学的宗旨和目标，并向诸位热心校友颁发建校捐款感谢状。

棉中联谊会副主席朱丽辉（旅椰棉中校友会主席）、侯云池、沈佩珠；秘书李宗庆、刘文龙等理事及热心校友踊跃参与。

苏用发在讲话中称，此次棉中中小学校得以顺利兴建，首先要感谢海内外广大热心校友及社会有心人士的慷慨解囊，大家无私捐献，出钱出力，全力以赴才能使重建工程早日竣工。

苏用发指出，棉中中小学校决心以低收费，高质量的教学原则回馈社会，报效国家，并遵照国家政府规定的法律法规，以优秀的师资队伍，良好的教学设备，招收幼儿班、小学及初中学生，不分肤色和宗教，一律欢迎报读棉中中小学。苏用发强调说，今天棉中中小学校的重建，目的就是为棉兰的进步繁荣而努力培养人才。他续说，一个国家的强大必须要有完善的基础教育体系，才能培育出才学与品德兼优的人才来治理。因应时代的要求，棉中学校将来所培育出来的人才除了要求品学优良也要能掌握三语。

朱丽辉在发言中表示，散居海内外广大棉中校友和老师，期待了半个多世纪棉中复校的愿望如今终于实现了。衷心感谢苏用发校友的无私奉献，还有世界各地棉中校友与社会热心人士的鼎力支持和赞助，让棉中的重建终于顺利实现。

朱丽辉指出，这次棉中中小学的重建能够按照原定计划，准时竣工，依时启用，顺利开学，离不开苏用发的英明果断，勇于担当的办事精神，他于买下地段确定校址之后，敦请棉兰市长于2017年4月5日莅临指导落实建校地点，2017年8月29日委托专业打椿工程公司，开始打椿工作，随即委任廖亚汉校友组织土木工程施工团队，于2017年9月22日动工开挖地基，限定务必于2018年7月15日竣工，7月16日开学。在短短的200多天内，凭着苏用发速度，最后一所崭新的棉中新校终于顺利落成，这不但是全体棉中校友的骄傲，也是教育的光荣！

侯云池、沈佩珠也分别发表简要讲话，衷心感谢广大捐款仁翁的大力支持，无私捐献。