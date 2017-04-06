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苏北学习中文的人数逐年增加

1300学员参加今年HSK汉语水平考试

苏北地区2017年度首次HSK汉语水平考试于3月19日在棉兰亚洲国际友好学院（STBA-PIA）考点举行。汉语水平考试是印中两国政府在教育领域的合作项目之一，为了满足广大学员的需求，汉语水平考试每年举办两次，在苏北地区已经走过了17个年头，报名者非常踊跃。这一可喜成绩，得益于中国驻棉兰总领馆的大力支持，得益于一直致力于印尼华文教育工作的苏北汉语水平考试工作委员会的同仁们不辞辛苦，夜以继日奋斗在第一战线，去开展汉语考试的推广工作，让更多的人对学习汉语有了进一步的了解。

亲临此次考试现场的领导有：中国驻棉兰总领事馆常小竹领事，苏北省政府教育局委任汉语水平考试工作委员会主任廖章然先生，苏北华文教育促进会主席黄世平先生，苏北汉语水平考试工作委员会总巡考赵翠丽女士。参加这次汉语考试工作的有：苏北汉语水平考试工作委员会的老师们，苏北华文教育促进会的工作人员，中国汉语教师志愿者，亚洲国际友好学院的相关负责人和教师们。

苏北汉语水平考试工作委员会主任廖章然先生在莅临HSK五级考场时，对考生进行了一番鼓舞性的讲话。廖先生阐明，本地区汉语水平考试的工作，在法律上是由苏北省政府教育局汉语水平考试工作委员会负责，实质上是苏北华文教育促进会联合亚洲国际友好学院中文系及本地区汉语老师负责了实际工作。汉语水平考试在苏北地区开展得很好，平均每年约有1600人参加，非常开心看到考生们精神饱满地参加考试。最后，廖先生为华文教育工作无私付出的老师们、以及苏北华文教育促进会的辛勤工作表示衷心的感谢，祝考生们取得好成绩。开始考试之前，还举办了试卷的交接仪式，中国驻棉兰总领馆文化教育部常小竹领事代表中国国家汉办递交，赵翠丽女士代表苏北汉语水平考试工作委员会承接。

汉语水平考试是一项国际性考试，关系到千千万万考生。苏北汉语水平考试工作委员会在苏北华文教育促进会的协助下，为了保证此次汉语水平考试工作顺利进行，在考前还做了大量的工作。不仅对从中国寄来的考务资料进行了全面而又细致的清点和检查，而且还对即将担任此次汉语水平考试主监考的考务人员进行了考前培训。让全体考务人员熟悉考试流程，切实做到本着对考生负责、对社会负责的态度切实履行好各自职责，认真研究考试工作中的细节，严格落实考试中的各种制度和规则，做好各方面的保障工作，为考生们营造宽松的考试环境，确保了今年汉语水平考试工作的安全、平稳和顺利进行。