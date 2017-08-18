Posted by admin

自力更生歌咏团庆祝72周年国庆节

【本报讯】椰加达自力更生歌咏队于8月15日，在芒加勿刹大街黄氏宗亲会会所举行纪念印尼独立72周年纪念仪式。与会者有本团全体理事，团员，几位贵宾以及社团代表约一百多位。

中午11时.筹委会主席吴茂铭宣布庆祝活动开始，接着全体肃立、唱国歌、为先烈士们静默. 后由永久年荣誉主席朱培凯致词:欢迎各位前来参加本会的所举行的国庆纪念联谊会.每年在这纪念印尼独立国庆节的环节中。全国各地都纷纷的举行各种仪式来庆祝国庆.本歌咏队也不例外。

印尼是世界最大的群岛之国.故有<千岛之国>之称，曾经被荷兰侵占殖民有三百多年的历史.印尼在苏加诺领导下，先后进行了三次较大规模的战争，取得了最后民族解放和独立的胜利.这来得不容易的日子.我们要感谢先烈士们所做出来的牺牲.我们祈愿我国日益繁荣, 富强. 国泰民安.

吴钦怀主席, 执行主席李水运先后上台致词. 九十三岁资深华文老教师余麦风上台鼓励银发族群要自力更生,不要加重家人儿女的负担,也不要让小辈们轻看我们年纪已老. 虽然已近黄昏,但夕阳无限好。余麦风夫妇还与会众同唱”团结就是力量”。

本歌咏团呈献 <迎宾午>拉开了余兴节目的帷幕。有独唱, 双人对唱,一舞蹈节目.由汤荣业老师领导下的星星歌舞团表演了三套精彩的舞蹈节目。

(蔡细友供稿图)