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肖千大使昨向印尼红十字会

转交中国红十字会10万美元捐款暨中国大使馆救灾物资

【本报周孙毅报道】 8月8日，中国驻印尼大使馆肖千大使代表中国红十字会就西努沙登加拉省龙目岛地震，向印尼红十字会常务执行主席Ginandjar Kartasasmita转交了10万美元捐款，以及中国驻印尼大使馆捐赠的救灾物资。

在捐赠仪式上，肖大使转达了中国政府和人民对印尼灾区人民的慰问，表示中国政府和人民对印尼的灾情十分关注，愿根据印尼方救灾需要提供帮助。相信在印尼各界的共同努力下，印尼政府和人民一定能够战胜灾害，克服困难，早日恢复受灾地区的正常生产、生活秩序。

肖千大使称，为协助印尼政府做好救援工作，中国红十字会决定向印尼红十字会提供10万美元紧急人道主义现汇援助。此外，为进一步表达中国政府和人民的深厚情谊，中国驻印尼大使馆将通过印尼红十字会向震区灾民提供2000顶帐篷、2000条地垫、5000条毛毯等紧急物资。这些物资将送到灾民手中，以改善他们的安置条件。

肖大使补充说，中印尼两国人民有守望相助的传统。在此次地震中，也有40多名中国游客受困，在中印尼双方的共同努力下，全部中国游客已顺利撤离至安全地区，因此，肖大使也藉此机会对印尼方给予的帮助表示感谢。

Ginandjar Kartasasmita致辞，感谢中方在龙目岛地震后第一时间展现善意，伸出援手，向印尼方捐款，帮助当地人民应对地震灾害，开展灾后重建。与此同时，Ginandjar也请工作人员以图文并茂方式简要介绍了龙目岛地震造成人员伤亡和财产损失情况，以及地震发生后印尼红十字会协助开展灾害应对和初步灾后重建工作。