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老饕会举办新旧会长交接 暨欢送副代表蔡允中荣调回台

【本报讯】由台商会员所组成的老饕会19日晚上7时,在雅加达潮苑餐厅，举办新旧会长交接仪式，应邀出席嘉宾有驻印尼代表陈忠，印尼龙岗亲义总会总主席张天来，侨务委员宋培民、邱泳方等，会长林基成移交印信给新会长谭自强，同时欢送驻印尼副代表蔡允中、组长曾伟明、刘青云、荣调回台，百位会员相聚话别，感到十分不舍。

新会长谭自强表示，老饕会顾名思义就是品尝各地美食，尽情吃喝分享彼此生活点滴。在两年任期内将寻找 特别的餐厅吃不同美食，平日工作压力大，享用美食成了舒压的最好方式。

谭自强也分别致赠纪念品， 给 驻印尼副代表蔡允中、组长曾伟明、刘青云、恭贺他们荣调回台，全体会员也都抱着不舍之心欢送。

随后驻印尼代表陈忠，见证新旧会长交接，旧会长林基成、移交印信给新会长谭自强、以及颁发侨务促进委员聘书，给印尼龙岗亲义总会总主席张天来，感谢他为台印间经济、文化、旅游、等方面的努力付出，取得好的成效。

会后老饕会也准备了福果和红包分赠给会员，恭祝大家鸡年快乐。