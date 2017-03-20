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维兰多出席印中联合论坛庆祝元宵节

促解决贫富差距 提高福利与公义

【本报邝耀章/Muha报导】政治法律与安全统筹部长维兰多退役将军昨晚出席印尼中华联合论坛雅加达博览会场主办的庆祝2017年元宵节活动，诸多内阁部长、政府要员、国会议员、雅京代省长、跨宗教社会人士、华社领导等万多人出席盛会。

政法安统筹部长维兰多致词；要求社会各界重新培养互相宽容的心态，成为抵抗分裂民族威胁的努力。维兰多说，印尼民族最大的危机不是来自外面，而是来自国内，即分裂民族的各种因素。来自外面的威胁可以看到，如毒品、恐布分子、非法捕渔等都可以看到，但有来自内部的威胁如分裂民族的因素却看不到。

“为了抵抗来自内部的威胁，我们需要加强民族团结，其方法即重新建立互相宽容的心态，印尼民族能够达到殊途同归因为能够互相宽容。互相宽容表示我们能够接纳他人，能够了解他人的痛苦，也能够了解他人的喜乐。

他说，印尼民族是一个多元的民族，多数人民信仰伊斯兰教，当建国的时候，伊斯兰教领袖接受多元的宗教，因此没有强调一定要成立伊斯兰国。

“该宽容的思想促使印尼以殊途同归理念建国，多元的民族、宗教、族群在印度尼西亚共和国里。让我们维护这多元的的合一，继续维护我之间的互相宽容。”

维兰多将军也呼吁华族协助政府解决贫富差距的问题，及创造公义与福利。“你们的责任是建立互相宽容，因为互相宽容有两件事，对内我必须了解自己，不要显露自己的财富，因为社会上仍有许多穷人。对外，我们一起建立共同点，爱护他人，诚心帮助需要帮忙的人。”

维兰多说，若华族能做到这一点，华族一定能够获得印尼社会的信任及爱护。华族也将成为印尼建立互相容社会的先锋者。

我们祖先留给我们有价值的遗产，第一是昂贵的独立，我们已经牺牲了尊严、流血、流泪。第二是团结与统一。我们的祖先提醒我们一定要共同维护独立、团结与统一。

最后维兰多提醒大家三件事，第一、华族务必把印尼当成自己的祖国，出生在此，工作在此，找生活在此，以后也死在此。第二、我们不但要维护我们的国家，也要维护我们的社会，维护我们的友族，帮助穷人这是我们应该做的。第三、我们应该自我检讨，我们为国家做了什么贡献？我们为国家付出了多少？是否与我们所拥有的已经相称？。

筹委会主席、印尼中华联合论坛总主席傅志宽致词说，2017年庆祝元宵节的主题：“努力工作解决贫富差距创造更好的福利与公义”。副题为：努力工作、创造工作机会、提高人力资源的素质与技术，促进国内投资，提高人民福利，公义与公平，以减少贫富差距。

傅志宽呼吁，为了国家与民族的安全，停止一切的政治斗争、法律斗争。华族与其他族群应在实业部门互相合作。

农历新年是全世界华人重要的日子，包括在印尼的华人，因此庆祝农历新年已成为印尼民族共同的文化。庆祝农历新年是华人的风俗习惯，今年是火鸡年，火为今年重要的因素，代表各族群热情的相互交往。也表示印尼民族有火热的力量努力工作达成各项志愿。

余兴节目有舞蹈等，节目总导演是邹丽英，副导演Djoko SS,音乐Purwacaraka，

剧本Undung Wiyono，艺术指导Agus Lindu Aji。

博志宽表示，希望这场演出能激起印尼民族努力促进民族福利 的动机与灵感。他也祝元宵节晚会圆满成功。

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