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印尼购物中心租户协会成立一周年

【本报讯】印尼购物中心租户协会（Hippindo）于6月8日（周四）庆祝成立一周年。

印尼购物中心租户协会总主席布迪哈尔佐(Budihardjo Iduansjah)在新闻发布会上表示,购物中心租户们通过该协会愿意和所有利益相关者以及政府团结合作,共同进步,共谋发展，共创双赢.

他说,Hippindo具有远大的愿景与使命,即是一、为国民经济的进步做出杰出贡献。二、推动购物中心租户们业务向前发展，致使有能力持续在面对全球化时代进行竞争。三、与所有的利益相关者通力合作以缔造相互支持的稳定局面。四、创造就业机会和拓展人力资源。五、支持发展创意经济，创造新的业务。六、为工商界塑造新领导作好准备。

为欢庆我国独立72周年的大喜日子，Hippindo将举办全国性的促销活动。在购物中心购物，顾客将获得特别的优惠价格，Hippindo旗下逾5万家的零售店和超过500种品牌将一同参与。

该印尼购物特别优惠折扣日（HBD Indonesia）将进行4天。即从8月17日至8月20日。同时从8月15日至8月27日，将在雅京格玛腰兰博览会广场（JIEXPO）举办盛大的购物、美食、音乐、文化、娱乐等合成一体的嘉年华会联欢活动，欢迎各界踊跃参加。