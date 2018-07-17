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第15届中国—东盟博览会北京新闻发布会

创新合作服务“一带一路”建设

7月17日，中国国务院新闻办公室召开中国—东盟建立战略伙伴关系15周年暨第15届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会新闻发布会。这是国新办连续15年就中国—东盟博览会和商务与投资峰会举行新闻发布会。

中国商务部副部长高燕，中国贸促会副会长陈洲，广西壮族自治区党委常委、秘书长黄伟京分别向中外记者介绍了中国与东盟经贸合作情况及第15届东博会、商务与投资峰会的亮点和筹备进展。

中国—东盟双方经贸合作发展迅速，成果丰硕。高燕介绍，今年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年。15年来，双方经贸合作取得了显著的成效:一是中国和东盟双边贸易规模大幅提高，双边贸易额由2003年的780多亿美元增长到2017年突破5000亿美元，增长了5倍多。中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续7年成为中国第三大贸易伙伴。二是中国和东盟投资合作卓有成效，15年来，双向投资新增额超过1600亿美元，累计投资存量达2000亿美元，东盟成为中国企业对外投资的重点地区。三是中国和东盟参与“一带一路”建设成果显著，就共建“一带一路”达成一系列合作共识、重要举措及务实成果。四是中国和东盟区域经济一体化建设较快发展，2010年中国—东盟自贸区建成后，到2015年完成了自贸区升级谈判。

中国广西壮族自治区党委常委、秘书长黄伟京介绍了中国—东盟博览会、商务与投资峰会在推进中国—东盟全方位合作中的重要作用以及本届东博会的新特点。黄伟京说，东博会举办15年来，在推动中国—东盟战略伙伴关系深入发展中发挥了重要作用：一是凝聚合作共识，促进战略合作。前14届东博会共有67位中外领导人、2900多位部长级贵宾出席，双方通过系列高层友好交流活动，增进战略互信，携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。二是推动贸易投资便利化，服务中国—东盟自由贸易区建设。前14届东博会共有66万多名客商参展参会，达成一大批重大项目，形成了“一主多专、巡展并行”办展格局。三是推动多领域合作，带动全方位深度交流。东博会框架下共举办了200多个会议论坛，涵盖40多个领域，建立起多领域合作机制，带动了中国—东盟信息港等一批重大项目落地。

本届东博会将于9月12日开幕。黄伟京介绍了本届盛会新特点：一是主题突出“一带一路”和创新合作。今年是中国—东盟创新合作年，本次盛会以“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”为主题，充分展示创新成果及创新合作的发展新趋势，为中国—东盟合作注入新动力。二是举办15周年纪念活动。包括中国和东盟国家领导人共植友谊树、15周年经贸成果展、纪念15周年中国—东盟企业家峰会以及15周年系列宣传活动等。三是展览内容更加丰富，商机更多。中国参展的产品突出信息化、智能化、绿色节能化，以科技创新升级带动更全面经贸合作；东盟国家参展的知名品牌商品比往届更多，有8个东盟国家包馆；“一带一路”国际展区的参展国家展品更为丰富。四是积极推进“南向通道”建设。为南向通道沿线省区市展示相关政策措施、产业优势、基础设施建设、进出口贸易、物流通关、金融服务、招商引资、对外投资等内容搭建平台，提供综合服务，促进政策沟通、产业对接和项目落地、举办南向通道专题推介会。五是合作领域更宽。本届东博会框架下继续举办系列高层论坛，涵盖的领域在原有的基础上，增加应急救援、海洋、商事仲裁等新领域，推动重点项目落地。目前已确定举办的论坛共有37个。

第15届中国—东盟商务与投资峰会将在巩固擦亮、优化提升原有品牌活动的同时创新活动模式，丰富活动内容。本届峰会将举办主题国领导人与中国企业CEO圆桌对话会、中国—东盟商界领袖论坛、首届“一带一路”新经济发展论坛、首届“一带一路”青年领袖论坛等9项活动。

目前，第15届东博会的各项筹备工作进展顺利，国内外企业报名参展踊跃。本届东博会的主题国是柬埔寨。丝绸之路经济带延长线的非洲国家坦桑尼亚担任特邀合作伙伴。本届东博会将提高服务水平，南宁国际会展中心改扩建工程即将完工，软硬件更加完善，服务水平更高。北海作为中国“魅力之城”，也已蓄势待发，将展示其的独特风采。

新闻发布会由中国国务院新闻办对外新闻局副局长袭艳春主持。此次新闻发布会受到中外媒体高度关注。共有41家中外媒体53名记者参加新闻发布会。中央电视台中文国际频道、新闻频道及广西电视台直播了新闻发布会。