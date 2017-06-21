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第十届中国-东盟教育交流周

暨2017留学中国（贵州）教育展雅加达顺利举行

【本报周孙毅报道】6月20日，由中国-东盟教育交流周组委会主办，中国贵州省教育厅承办的“第十届中国-东盟教育交流周暨2017留学中国（贵州）教育展”，在雅加达香格里拉国际大酒店顺利举行。

贵州省省长孙志刚，中国驻东盟大使徐步大使，我国高校部国际合作司司长Nada Marsudi，东南亚教育部组织秘书长Gatot Hari Priowirjanto,贵州省教育厅厅长王凤友等嘉宾出席教育展开幕式。

王凤友厅长致辞，代表贵州省人民政府向与会嘉宾表示热烈欢迎，向大家长期关心支持贵州教育事业发展、积极推动贵州与印尼教育合作表示感谢。他说，近年来，贵州经济社会发展势头持续向好，经济增速连续6年位居中国各省区市前3位。在加快发展过程中，始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位，不断加大教育投入，每年压缩6%的行政经费用于支持贫困地区教育发展，对贫困家庭学生上高中、大学免除学杂费，建设了美丽的花溪大学城和清镇职教城，推动各级各类教育均衡发展。不断提升教育质量，依托中国国际大数据产业博览会，促进产教融合，努力建设具有贵州特色的一流大学、一流科学。不断扩大教育开放，连续举办9届中国-东盟教育交流周，与包括印尼在内的东盟各国深化合作，吸引了2000多所高校与教育机构参会，签署了1075份教育合作协议或备忘录，贵州正成为东盟学子外出求学的优秀之地。

王厅长指出，本次教育展是第十届中国-东盟教育交流周活动的重要组成部分，也是落实两国领导人重要共识的具体举措。欢迎更多的印尼学子把贵州作为来华学习目的地，有“外国留学生奖学金”和“丝绸之路外国留学生奖学金”等专项奖学金，特别是有中国政府、贵州省、高校三级外国留学生奖学金体系的保障，大家学习生活一定会安心顺利。欢迎更多的印尼教师到贵州交流访问，做知识的传授者、文化的传播者。也欢迎更多印尼高校与贵州高校建立合作机制，拓展合作领域，丰富合作形式，取得更大积极成效。

徐步大使致辞，代表中国驻东盟使团对孙志刚省长和贵州省政府代表团的来访表示热烈欢迎。徐步大使称，今年是东盟成立50周年。中国与东盟建立对话伙伴关系也已历经26年。教育合作是中国-东盟合作的重要组成部分。去年，中国与东盟国家互派留学生已超过19万人次。贵州在中国-东盟教育合作进程中发挥着特殊作用。贵州省会贵阳市是中国-东盟交流周的永久举办地，为中国-东盟教育合作和人文交流提供了良好的平台。希望通过这次教育展，能进一步深化贵州省与东盟各国特别是和印尼在教育领域的合作。

我国高校部国际合作司司长Nada Marsudi、东南亚教育部组织秘书长Gatot Hari Priowirjanto等分别致辞，感谢贵州省政府对印尼教育事业的大力支持，相信此次教育展的成功举办，将加深大家对贵州的了解，促成更多的印尼学生到中国贵州留学。

此次贵州大学、贵州民族大学、贵州师范大学、贵州交通职业技术学院、贵州医科大学等，共有20所高校联合参展。我国和贵州省各高校现场还签署校际合作协议，逾名我国大学生进场咨询留学贵州事宜，现场气氛热烈。