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第十七届中国全国放射粒子肿瘤大会在广州召开

【本报讯】放射性治疗肿瘤已有近一个世纪的历史，从“老式陈旧”的技术发展到今日的“精准打入，定点爆破”，新技术可谓年年有更新。为了使新技术能更广泛在行业内传播交流、提高国内微创放疗整体专业水平，6月9日-11日，为期3天的“第十七届全国放射性粒子治疗肿瘤学术大会”在广州白云国际中心召开。

大会由中国肿瘤微创领域的领军人物、中国抗癌协会肿瘤微创专业委员后任主委、中山医肿瘤防治中心介入科主任、圣丹福广州现代肿瘤医院肿瘤微创学科首席顾问专家张福君教授领衔筹备，由中国抗癌协会肿瘤微创介入治疗专业委员会粒子分会、广东省抗癌协会肿瘤微创介入治疗专业委员会联合主办，承办单位包括中山大学附属肿瘤医院、珠海市人民医院、北京大学第三医院、山东省立医院、深圳市第三人民医院，广州现代肿瘤医院作为中国唯一的中外合资肿瘤医院，是大会唯一指定的协办单位。

名家云集，泰斗聚会

本次大会邀请到了来自国内的800多名在微创肿瘤领域方面的泰斗，还有来自美国、日本等几十名权威专家。其中包括，中国医学科学院黑龙江分院副院长，哈尔滨医科大学附属第四医院院长的申宝忠、北京大学第三医院肿瘤中心主任、放射治疗科主任、北京大学医学部放射肿瘤学系副主任王俊杰以及中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会主任委员、中山大学附属肿瘤医院医学影像与介入中心主任吴沛宏等诸多享负盛名的国内肿瘤专家，本次大会的学术重点目的是分享放射性粒子治疗肿瘤的“剂量、技术、质控”成果，同时，还要将放射性粒子近距离治疗肿瘤的新理念、新技术、新标准加速消化并融于临床。为期三日的会议，将对放射性粒子近距离治疗的现状、发展、热点及困惑进行探讨和交流。

据大会组委主席张福君教授介绍：放射性粒子治疗肿瘤大会今年已经是第十七届，今年大会的特色是:分享最前沿的粒子技术趋势、最热门的行业话题、最优秀的案例，感受最触动人心的思维理念”。值得一提的是，本次会议将根据国家卫生与计划生育委员会关于粒子治疗新的管理规范，提出“建立完整的粒子规范化培训方案”，加强和规范3D引导模板在粒子治疗中的临床应用，为我国放射性粒子治疗肿瘤进入世界主流行列建立坚实的基础。

放射性粒子治疗肿瘤前景明确

传统治疗肿瘤，除了外科领域的切除，内科领域的化疗药物控制之外，利用辐射源对恶性肿瘤进行辐照的的放疗方式，是目前治疗癌症的最常用三大治疗方案。 这些手段，在治疗癌症时各有优势，为了控制癌症的复发、转移，扩散，肿瘤治疗领域往往将这三种方案联合起来加以使用，以达到更好的治疗效果。就目前而言，手术主要是针对早中期切除而达到根治，内科药物主要通过靶向药等方式对晚期肿瘤患者达到延长寿命的目的，而放射治疗则贯穿着整个肿瘤的治疗期。而近年来，放疗技术的日新月异，使这种治疗肿瘤的手段充满着生命力。

张福君教授表示，放射治疗这项传统的肿瘤治疗模式，近年来每年都有技术突破，例如今年的“3D打印粒子植入治疗等新技术应用”，将来的“粒子链”等新技术也会陆续面世，使得放射性粒子治疗肿瘤的前景明确。这些年，我国放射性粒子治疗肿瘤的学术界每年围绕着创新论文和临床应用的高效率学术会议，也使得国内专家们掌握着足够的技术资讯，始终让中国与国际先进并肩。

“目前，粒子植入治疗恶性肿瘤，在中晚期前列腺癌、子宫颈癌、癌症的多发性肺转移、肝转移方面都有自己独到的效果”张福君教授介绍。而近年来，围绕着如何降低错杀率的技术日益发展，而3D打印技术在临床上的应用则在今年进入突破性阶段。张福君透露，很快，北上广深都会有自己的打印基地，可以实现“即日打印次日手术”。

以前放粒子是全凭专家个人经验，现在有了3D打印模块技术，定位都是三维立体的，从平面布点到纵向深浅，再到粒子的剂量，都经过了精确计算，可以有效避开血管、神经和骨骼，从而提高布控和操作上的精准度，缩短手术时间、减少病人痛苦。放射性粒子的植入从“准星靠经验手艺”变成“计算机辅助精准引导”，使这项技术的广泛应用可能大幅提高。在最新型的适用设备出来后，放疗医生手中的“武器”，甚至能随着抵近肿瘤的距离，来控制照射的动能。越靠近肿瘤位置，设备的力量越大，越远离肿瘤位置，就将射线的动能降到越低。

安全性提高到近乎无损

目前在外科领域、内科领域已经有了许多诸如射频消融技术、纳米刀技术对肿瘤进行破坏了，为什么还要采取射线性（即粒子）的方式来进行手术治疗呢？对此，张福君教授与广州现代肿瘤医院微创中心主任白海山均表示，现在国内医院对人体有某些部位的肿瘤治疗其实没有达到使用消融性治疗的水平。如果患者肺部肿瘤为多发，每一个肿瘤都进行消融，是经济上难以承受，患者身体上更不能耐受。再比如肝部这种在血管旁边的器官，盆腔动静脉部位的肿瘤，也都不适于消融。“如果没有达到很好的水平，消融性的方式将会对人体造成较大的损害。而粒子植入的情况就好得多，外科手术和消融的禁区，粒子都能够进去。

张福君强调：“对于粒子植入后的防护，其实国内医疗在这一方面是存在防护过度的情况。国外的建议是，除孕妇儿童不宜接近（粒子植入患者）外，普通人无需对其进行过多的保护，更没有必要穿铅衣、带铅版进行防护。手术也多是在普通级别的手术室进行，没有过多的隔离要求”。张福君表示，就现在来说，还没有实际证据表明粒子植入后的放射会对人体造成明显的损伤。通过特殊的检测手段，也确实能在植入粒子患者的半米至一米范围内测出辐射。而一米之外几乎与自然本身辐射没有差异。“我们现在使用的粒子是碘─125，物理能量在27K/V ，放射期在60天（需要60天才能放射一半左右的计量），这意味着能量是一个很弱的程度，基本不会对旁人存在辐射的可能”。他表示，粒子手术植入人体内之后无须再换，粒子发挥作用的周期在3到4个半衰期。植入粒子发出的射线，从本质上依旧属于传统放射的范围，只是放射的形式和能量不同，这种放射的危害也比外放射要低很多。“粒子植入治疗是讲究质量控制的，要求同质化、统一化、标准化。我认为对于粒子植入治疗，还是需要患者通过问诊正规专业的专科医生，不要对粒子手术或者辐射有过度恐慌。”

张福君还表示。“消灭肿瘤需要多大的辐射剂量，植入物要放置在哪个位置上才能最为有效的消灭肿瘤，事先都可以进行精确的计算并制定方案”。个人已经完成了2000例微创放疗手术的现代医院肿瘤科白海山主任表示，粒子植入治疗恶性肿瘤，最开始被广泛的运用于男性前列腺癌的治疗，随后越来越多的肿瘤被证明适用粒子植入疗法。越来越多的证据证明，只要是实体肿瘤，且肿瘤并非位于胃、肠这样的空腔脏器上，都适合运用这一方案。“用3D打印技术植入放射性粒子治疗肿瘤，使用的是静脉麻醉方式，手术过程甚至可以拍醒患者”白主任介绍道，其微创安全的程度可见一斑。

圣丹福广州现代肿瘤医院介绍：

圣丹福广州现代肿瘤医院是中国第一家中新合资并且通过最新版美国JCI认证的医院，十年来服务于来自越南、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚等十多个东南亚国家的中晚期肿瘤患者，成为目前在这些国家知名度排第一的中国肿瘤专科医院。目前，医院开展外籍肿瘤患者介入手术量，年均在2000台以上，每年接待外籍住院患者近3000人次。建院以来，广州现代肿瘤医院引进美国、德国等国十多台价值3亿多人民币的尖端肿瘤微创医疗设备，服务满意度持续高企。为满足海外患者远程诊疗需求，从2016年开始，现代医院成立远程会诊中心，实施与新加坡多家著名医院以及美国梅奥诊所等联合视频会诊，年会诊量700人次，荣获“亚太创新智慧数字医院”称号。

另外医院结合实际情况，提供60多项增值服务，打造了一套独有的完善精细化服务体系，让患者在异国他乡感受到家的温暖，年均收到感谢信在600多封。其成功经验获得全国医疗行业“最具行业价值奖”。据了解，2018年广州现代肿瘤医院南院区将在番禺成立，正式拉开为国内肿瘤患者服务的帷幕。