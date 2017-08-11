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第十一届中国–东盟民间友好大会暹粒宣言

一、我们，来自中国和东盟10国的民间友好代表于2017年8月6日至9日在柬埔寨暹粒市，出席第11届中国-东盟民间友好大会（以下简称“大会”）。本届大会的主题是“增进民心相通，维护和平合作”。

二、我们积极评价大会及“共同响应‘一带一路’倡议”、“推动中国-东盟基础设施建设”、“增进中国-东盟青少年友谊”、促进中国-东盟旅游业发展、“加强中国-东盟城市规划发展”等主题分论坛，对各项活动取得的丰富成果表示满意。

三、今年是东盟成立50周年。我们认为，东盟作为本地区最重要的区域组织，已成为不同社会制度和发展水平国家合作共赢的典范。我们支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。

四、我们共同回顾了中国与东盟官方与民间关系发展的历程，赞赏双方在各领域合作取得的丰硕成果，愿意以2018年中国-东盟建立战略伙伴关系15周年为契机，进一步加强战略沟通，深化务实合作，将人文交流合作打造为中国-东盟关系的第三大支柱，为建设更为紧密的中国-东盟命运共同体贡献智慧和力量。

五、东盟国家处于“一带一路”的陆海交汇地带，是推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴。我们支持“一带一路”倡议与东盟各国发展规划加强对接，深化互联互通和产能合作，愿在政策沟通、设施联通、贸易顺畅、资金融通等有关合作领域发挥牵线搭桥作用。

六、我们认为，民心相通是“一带一路”建设的重要基础，也是中国和东盟各国交流合作的社会根基，将继续发挥民间优势，增进双方民心相通，秘密双方在文化、旅游、城市发展等领域合作，加强青年、媒体、智库和地方政府交流。

七、我们支持中国与东盟国家共全面有效地落实好《南海各方行为宣言》，欢迎本着和平、稳定、友好、互利、繁荣、合作的精神，争取在协商一致基础上述成“南海行为准则”。

八、我们感谢柬埔寨政府和柬中友协为筹办本届大会所做出的努力，也感谢来自中国和中国各国友好组织、政府官员、专家学者、经贸企业、媒体等代表对大会的参与和支持。

九、我们决定于2018年在中国举办第二届中国-东盟民间友好组织领导人会晤，于2019年由印尼-中国经济，社会与文化合作协会在印度尼西亚举办第12届中国-东盟民间友好大会。