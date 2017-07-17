Monday, July 17th, 2017 | Posted by

“第十一届世界华裔杰出青年华夏行
”在北京顺利召开

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国务委员杨洁篪（中）和中国海外交流协会常务副会长裘援平（右）等与世界各地的华裔青年合影。

 

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薛鑫与世界各地的华裔青年合影。

 

【本报讯】7月13日，由中国国务院侨务办公室和海外交流协会举办的“第十一届世界华裔杰出青年华夏行”分组讨论活动在北京举行。

国务委员杨洁篪出席并代表中国政府，对来自世界各地的华裔青年表示热烈欢迎。他指出，广大华侨华人心系故土、情牵桑梓，在中国革命、建设、改革各个历史时期都作出了重要贡献。侨胞之中人才辈出，华裔青年虽然出生或成长于海外，但民族之根、文化之魂、复兴之梦始终把大家紧紧联系在一起。

杨洁篪强调，面对复杂严峻的国际形势，中国经济稳中有进、稳中向好，发展动力更趋强劲，同时，中国理念、中国方案赢得世界喝彩，打造人类命运共同体的全新实践获得广泛认同，这些都给广大海外侨胞带来更多发展机遇。希望华裔青年发挥知识多元、视野开阔等独特优势，传承弘扬中华优秀文化，自觉维护华侨华人社会团结和良好族裔形象，踊跃投身“一带一路”建设，积极参与中国创新发展，让青春年华迸发炫目光彩。

中国海外交流协会副会长谭天星表示，“华夏行”旨在满足海外华裔青年了解祖籍国和中华文化的迫切需要，加强同他们的交往交流，共享中国发展新机遇。活动自2001年发展至今，已成为层次最高、代表面最广、影响最大的全球华裔杰出青年盛会。

印尼福建社团联谊总会青年部主任薛鑫应主办方之邀请，也赴会出席该活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187688

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