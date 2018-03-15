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第五届亚太钢铁和铁合金国际会议在雅京隆重举行

一带一路走进印尼 冶炼产业交流平台

【本报邝耀章报导】第五屈亚太钢铁和铁合金国际会议昨日在雅加达鲁旺莎大酒店隆重举行，近三百人来自印尼与亚太国家相关行业代表出席，主办单位：印尼工商会馆(Kadin)，印尼矿业冶炼协会(ISPA)；组织单位：中国铁合金网，印尼蓝领智库(IRDI)；支持单位：香港贸发局(HKTDC)，中国银行(Bank of China)。主要讲员有：印尼工商会馆副主席哈林．卡拉(Halim Kalla)，印尼驻中国前任大使苏更(Soegeng Rahardjo)，中国大使馆商务参赞王立平。

印尼作为中国倡导的“一带一路”沿线国家之一，是东南亚地区最重要的矿产和冶炼国家之一。红土镍矿石储量全球排名第五，铝矿储量东南亚第一，铝矾土资源储量丰富。

印尼不但具备以上资源优势，同时具备劳动力成本低廉优势，近年吸引了中国企业约500亿美元的投资。主要投资红土镍开采，镍生铁冶炼和不锈钢生产，据印尼官方统计，2017年，印尼现有镍铁产能达到258万吨，在建产能215万吨，到2025年，印尼计划生产约1000万吨以上镍铁（100万吨镍金属和1000万吨不锈钢，将成为全球第二大镍金属和不锈钢生产国。

本屈会议是在“一带一路进印尼”的背景下，将重点围绕金属和钢铁产业“冶炼与能源”和“贸易投资”为主题，就“印尼投资政策、能源和冶炼情况、煤炭和铁合金生产、镍矿开采和镍铁冶炼、钢铁冶炼和重点投资项目签约”等一系列高端会议和商务交流活动。

对行业而言，本屈会议将是“电力、煤炭、铝、镍、铬、硅、锰、不锈钢冶炼加工和技术设备企业，贸易和投资企业”，在国家“一带一路”政策指引下走进印尼，开展贸易和投资不可错失的机会。

约三百行业精英相聚雅加达，为谋求海外矿业和能源贸易合作、信息交流和在印尼能源矿山项目投资，逐鹿印尼！

I Made Dana Tangkas 致词

印尼工商会馆金属、机械、交通工业组主席 I Made Dana Tangkas致开幕词说，印尼目前设法加强冶炼工业的下游化，冶炼工业面对的问题是电力不够与基础设施缺乏的问题。我国的金属工业面对的问题是原料必须进口，若冶炼厂能够生产金工业的原料，将减轻金属工业的成本。

他表示，估计我国的钢铁工业年将成长6％直到2025年，因为我国的建筑结构业成长8.5％，机动车业成长9.5％，为了满足他们的需求，政府每年仍须进口12.94百万吨钢铁。

我国自2014年开始推行冶炼业下游政策，炼镍业蓬勃发展，已投资50亿盾在东印尼兴建镍冶炼厂。其产品的40-60％出口至中国，2018-2019年我国将生产400万吨不锈钢，并成为世界第三大不锈钢生产国，仅在中国与欧洲之后。

此次讲座会供我国相关企业家与中国相关企业交流的平台，并获得中国政府与我国政府的大力支持，但愿经过这次会议，能促进在我国矿业方面的投资。

中国企业代表李强称，以后每年的8月份将在印尼召开不锈钢会议，商讨发展不锈钢事项。考虑到印尼有庞大的汽车市场，中国生产汽车厂业将于近期搬到印尼来生产。

印尼工商会馆副主席吴永升说，近期间将邀请印尼工业部长到中国参观中国电动汽车电池工厂。印尼正在发展冶炼厂下游化，目前不锈钢的产量300万吨，2025年将提升至1000万吨，到时可满足我国汽车工业用的不锈钢，不必进口。也可以生产不锈钢家具满足国内市场与出口市场。