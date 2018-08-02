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福建省海外交流协会与印尼福建社团联谊总会

商讨“第九届世界福建同乡恳亲大会”筹备工作

【本报周孙毅报道】 8月2日下午，中国福建省海外交流协会常务副会长冯志农，以及秘书长齐志与印尼福建社团联谊总会（简称：福联）副总主席兼“第九届世界福建同乡恳亲大会”筹委会主席姚忠从等理事，在雅加达Borobudur酒店，就今年10月26至28日，即将在雅加达召开的“第九届世界福建同乡恳亲大会”的各项筹备工作进行磋商与安排。

晚上， 由印尼福建社团联谊总会在太阳城酒楼设宴欢迎冯志农常务副会长率领的代表团一行。

中国驻印尼大使馆祝笛参赞兼总领事，一等秘书王晓林，印尼福联总主席兼第九届世界福建同乡恳亲大会大会主席俞雨龄，荣誉主席黄正泉，副总主席兼秘书长姚忠从，副总主席副总主席王振坤、许锦祥、廖扬宗、关文龙、卓天贵、林惠宽、吴重洋等参加了晚宴。

俞雨龄在讲话中，对冯志农常务副会长在百忙中拨冗莅临印尼考察，对第九届世界福建同乡恳亲大会的举办给予大力支持，并提供宝贵的意见，致以衷心感谢。他说，届时印尼福建社团联谊总会将竭尽全力将本次盛会办好。

冯志农也应邀发表讲话，对印尼福联积极投入本届大会筹备工作，深表欣慰。希望筹委会全体理事能齐心协力，互助合作，将本届大会共同办好。

中国大使馆祝笛参赞致辞称，这次第九届世界福建同乡恳亲大会能在印尼举办，具有特殊的意义，希望大家精诚团结将此盛会办好。

姚忠从也发表简要讲话，并感谢冯志农一行远道而来印尼指导本届大会的筹备工作。