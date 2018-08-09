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福建省永春第一中学36人教育考察团访问雅协

8月2日，以印尼永春同乡联谊会会长许世经以及福建省永春第一中学陈章明董事长、蔡国辉副校长、梁黎玲秘书长、潘永芳副秘书长等领导率领的福建省永春第一中学（简称“永春一中”）教育考察团36人对雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）进行了访问。对于本次访问，雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰、执行副主席兼中国教师工作处主任冯馨慧、执行副主席兼办公室主任林瑞莲、财务处主任彭赛娟、国家汉办志愿者管理教师林玉宝、国家汉办志愿者教师贺斯琴等表示了热烈欢迎，双方进行了诚挚的会谈。

雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰首先代表郑年锦总主席、杨健强常务主席、颜培椿常务副主席兼秘书长、张锦雄主席等对永春一中教育考察团的到访表示了热烈的欢迎和真诚的问候。永春一中陈章明董事长对雅协的热情招待表示谢意，并由永春一中梁黎玲秘书长对来访嘉宾做了介绍。

其后，国家汉办志愿者教师贺斯琴向各位来访嘉宾介绍了雅加达华文教育协调机构的建立、发展过程。雅加达华文教育协调机构最初成立于2000年，2003年进行了第一次整顿改革，2004年更名为“雅加达华文教育协调机构”，并且排除万难举办了隆重的就职典礼。时任中国驻印尼大使卢树民阁下率领使馆官员出席了本次典礼并赠送了汉语教材，印尼国民教育部法斯里总司长（相当于副部长）、艾柯司长、达苏基代司长等教育部司级以及处级官员若干、马来西亚华文教育代表团（董教总领导）以及社团精英等有2000余人出席了当天举行的就职仪式。自此雅协成为印尼官方承认的非官方、非盈利的担任全国性工作的教育组织。雅协创建之初，华文教育的形势非常严峻。雅协在夹缝中求生存，坚持把华文教育纳入国民教育体系，协助编写华文教学大纲和进行课程设置，经过不懈的努力才开创了今天的局面，使得华文成为高中的一门正式学科以及国家毕业考试（高考）的学科之一。雅协成为了印尼华文教育界的火车头。发展到今天，雅协的工作不断扩大，主要涉及印尼文教部项目、中国国家汉办/孔子学院总部项目、中国海外交流协会项目，具体包括汉语考试（HSK）的组织和培训、奖学金项目、冬夏令营活动、“文化中国•水立方杯”歌曲大赛等，其中，由中国驻印尼大使馆和雅协共同推动的中国国家汉办志愿者项目更是具有里程碑的意义，该项目由印尼文教部与中国国家汉办共同签署合作协议并委托雅协协助实施，这份来自官方的合作协议对促进印尼华文教育起到了很大的推动作用。此外，另一个对印尼华文教育具有重大意义的就是孔子学院的成立。然而，孔子学院成立的过程也是一波三折——2004年底提出计划，历时6载直到2010年才在印尼成立了6所孔子学院，这一成果来之不易。

印尼永春同乡联谊会会长许世经讲述了当初印尼华裔总会在印尼的艰苦发展过程，以及为华族争取合法权益所做的努力，他表示能深刻体会到雅协当时在印尼推动华文教育的艰辛，对雅协的工作表示充分的赞赏。蔡昌杰对许世经的肯定表示感谢，也对其以及印尼华裔总会和其他社团所做的贡献表示了高度地赞赏。永春一中陈章明董事长对雅协的工作表示了充分的肯定和称赞，他说道雅协的办公室虽然简陋，但是却做了不少大事。之后，在会谈中，蔡昌杰说明了目前在印尼进行华文教育困难，他提到目前赴印尼的汉语教师志愿者大幅减少，但是印尼国内对汉语教师的需求却在不断增大。国家汉办志愿者管理教师林玉宝在发言中说道她对在那种艰苦条件下开疆辟土的雅协工作者们表示敬意，对他们这种始终坚持奋斗在华文教育前线的自我奉献自我牺牲精神表示由衷的敬佩，并且对雅协在华文教育方面的成果表示了肯定。林玉宝还以自己在印尼的所见所感为例，提出印尼目前处于汉语教师供不应求的状态，并呼吁各方人士能共同协助解决这个问题。随后，许世经表示好事多磨，华文教育的推广和发展需要各方的协调和不懈努力。

访问结束时，永春一中教育考察代表团与雅加达华文教育协调机构互赠了当地特色工艺品，全体合照留念。

志愿者教师贺斯琴供稿

Rizki供图