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福建永春第一中学教师文化考察团访印尼永春同乡联谊会

联络乡谊 增进交流

【本报周孙毅报道】8月2日，中国福建省永春县第一中学教师文化考察团一行36人，在该校董事长陈章明为团长的率领下，莅临位于Tiang Bendera Raya No.31的印尼永春同乡联谊会参观访问。

考察团随团成员，包括：永春第一中学副校长蔡国辉（副团长），秘书长梁黎玲，副秘书长潘永芳，董事张志民（世界永春联合会会长）、洪文良、颜如意等受到了许世经会长及夫人高美美，副会长许世良、郑返英、邱玫陵、副监察长颜俊民，创会人之一拿督陈义明，顾问陈冠华夫妇，名誉主席陈茂源夫人陈柏娘、陈锡石夫人伍平珍、陈德美等理事的热情接待，双方进行了亲切交流座谈。

许世经致辞，代表印尼永春同乡联谊会对陈章明团长率团来访表示热烈欢迎，并详细介绍了印尼永春同乡联谊会组织，以及印尼经济社会发展情况。希望考察团此次在印尼考察期间，能将所见所闻返国后传达给家乡乡亲们，鼓励更多的当地企业界朋友积极投身于“一带一路：建设，进一步深化两地间的经贸合作。

陈章明团长在讲话中，感谢许世经会长和诸位理事的盛情款待。他说，这次带领永春第一中学教师文化考察团到印尼访问，旨在开展文化交流，联络乡亲情谊。同时，陈章明团长也藉此机会感谢许世良和许世经多年来对永春县第一中学教的热心奉献。

交流会上，梁黎玲也向大家介绍了目前永春县在各个领域的发展状况，并欢迎大家有机会常回家看看，寻找商机，共谋发展。

据悉，这次考察团一行人除了拜访印尼永春同乡联谊会外，计划将到八华三语学校、雅加达华文教育协调机构、雅加达各旅游景点、陈秀明公子陈健的Pacific Place大商场，以及西爪哇苏甲巫眉永春会馆等开展交流访问。