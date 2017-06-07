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留台校友联谊会举办多项说明会

欢迎踊跃报名36期海青班秋季班

印尼留台校友联谊会于6月3日（星期六）中午1时，在雅加达兴安会馆举办多项说明会。该说明会包括：华文教师研习班、海外青年技术训练班、海外华裔青年语文班、海外华裔青年观摩团、印辅班等说明会，有200余学生家长出席，场面热闹。台湾驻印尼经贸代表处侨务组丘志凯秘书亦出席该说明会。

印尼留台校友联谊会会长陈惟文重申学员们尤以老师们，应该珍惜此行，因为台湾当局录取名额有限，机会难得。

印尼留台校友联谊会副会长刘皓怡介绍台湾以美景美食著称、人情味浓厚，大家顺此学习旅游之便，感受愉快旅程，直接领悟正规中文的学习经验，可以开心地满载而归！

驻印尼经贸代表处侨务组丘志凯秘书表示，欢迎大家到来台湾，希望大家在台湾之际，尽量以中文跟台湾人沟通，这样对自己日后操作华语应该有所增进，以仅有的时限，发挥最高的受益。

在司仪李良珊翻译下，丘志凯秘书也介绍了海外青年技术研习班秋季班的课程，欢迎大家踊跃报名。为期两年的海青班，特别为改变人生的印尼华裔青年而设。学生年龄限于18岁至40岁，具有一般上的中文听、讲能力。有24所学府设立42种科系，其中包括当前印尼国家发展工商业所需要的先进科技：电子技术科、休闲事业管理科、农场经营科、农业科技培育科、农畜生技科、数位文创设计科、文创商品设计科、工业自动化控制技术科、机械自动化科、电机工程科以及应用化学科等，学生们可以任选其中科目赴台就读深造。报名时间于6月1日至30日，并将于今年9月20日入学。

李良珊担任司仪兼翻译，主持系列节目顺利。她活泼的动作，流利的语言，专业的表现，获得现场老师们的赞扬。所谓：长江后浪推前浪，青出于蓝而胜于蓝。

印尼留台校友会秘书长叶美华鼓励即将赴台学习的老师们，把所获得知识带回来，继续发扬华文教育。她也感谢台湾侨委会的支持，感谢温力学姐的协助，使得此系列华教活动进行顺利。

年轻老师王海山为老师代表，表示很荣幸被录取去台湾参加华文教师研习班，非常感谢台湾侨委会的补助和提拔。

海青班34期学生曾佳佳和黄兴发与大家分享有关台湾实习语文的经验，他们强调：在语言中心学习语言我们会感受到苦闷与呆板，但在海青班学习不同，不仅没有感受到精神压力，还可以打工赚钱，拥有一技之长。

当天系列活动说明会包括：海外华裔青年语文班，学习期4周，参加学生有37位；海外华裔青年观摩团，为期3周，参加人数有27位；华文教师研习班，为期19天，参加人数有41位；印辅班，为期两个月，参加人数有21位；侨大先修部，为期一年，报名人数7位：语言常态班，为期45天，因刚展开招生，参加人数有4位。

（印尼留台校友联谊会秘书处供图文）