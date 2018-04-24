Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

留台校友会举办观摩团，语言班说明会

学生与工作人员合照：左起：涂班若，王祥仲，李威华，白顺碧，李淑惠，罗志蓉，刘俊逸，陈瑞汉，吴爱琳，刘礼华，沈丽平，陈汉忠。

学生与工作人员合照：左起：涂班若，王祥仲，李威华，白顺碧，李淑惠，罗志蓉，刘俊逸，陈瑞汉，吴爱琳，刘礼华，沈丽平，陈汉忠。

 

会场一景。

会场一景。

 

张淑燕组长，吴爱琳主持人。

张淑燕组长，吴爱琳主持人。

 

工作人员：前左起：涂班若，王祥仲，马德东，李淑惠，白顺碧，李威华，后左起：吴又丽，陈汉忠，刘俊逸，沈丽平，刘礼华。

工作人员：前左起：涂班若，王祥仲，马德东，李淑惠，白顺碧，李威华，后左起：吴又丽，陈汉忠，刘俊逸，沈丽平，刘礼华。

 

雅加达留台校友会于48日星期日中午在渔家庄餐厅举办2018年海外华裔青年台湾观摩团与语文研习班说明会，参加学生有81位 ，与家长及亲友们一共260位。

负责现场的有会长刘俊逸及干部李威华，白顺碧，罗志蓉，涂般若，马德东，吴又丽，刘礼华，沈丽平，陈汉忠，吴爱琳，李淑惠，王祥仲，陈瑞汉等人。侨务组张淑燕组长与侨委会侨生处陈柏琴简任也参加说明。

在用完自助餐后，由主持人吴爱琳介绍来宾，之后由刘俊逸会长致辞，介绍观摩团和语言班的概况。张淑燕组长在致辞中说观摩团和语言班是台湾政府重要的政策之一，主要对年轻人介绍台湾的社会和学习环境，让孩子们以后升学时有多一个选择的地方。目前为了落实台湾政府新南向计划，对观摩团和语言班的投入更加扩大。这是一个难得的机会，每一年从现场已经参加过的学生们的描述中，都令人着迷和向往，何况还有经验丰富的团长以及当地的辅导员，把学生们当作自己的弟弟妹妹给与最关爱的照顾。之后是陈柏琴介绍海青班的情况，告诉在场的家长们海青班是台湾50多年来的教育计划，从不间断。许多东南亚地区的发展和海青班训练出来的人才脱不了关系。他们把台湾学到的实用技术，理论和管理活用在各个领域上，都有不凡的成就。

之后由几年来一直在负责这活动的陈瑞汉介绍观摩团语文研习班活动与注意事项，与家长互动并解答各项问题。在挑选出两个活动的正副队长以及拍了团体照之后，整个说明会才结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213082

Posted by on Apr 24 2018. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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