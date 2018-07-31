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“畅想世中运、圆梦新时代”

首届国际晋江社团大会顺利召开

【本报讯】7月22日，以“畅想世中运、圆梦新时代”为主题的首届国际晋江社团大会，在中国福建省晋江市顺利召开。

来自27个国家（地区）的晋江同乡会代表和人才精英代表，以及21个城市的异地商会代表近300人相聚晋江，共叙乡情，共同助力晋江筹办2020年第十八届世界中学生运动会（简称“世中运”），致力汇聚全球资源，再创晋江奇迹。

福建省委统战部副部长陈飞，泉州市委统战部副部长庄绍进，晋江市委常委、统战部部长、海外联谊会会长黄文福，晋江市委常委、组织部部长吴忠刘，晋江市人民政府副市长李自力，福州大学晋江科教园管委会常务副主任黄敬前，晋江市政协副主席林庆峰，晋江市政协副主席、市工商联主席、总商会会长洪忠信，晋江市委副处级干部、世中运执委会办公室综合行政部部长、体育产业办主任林跃，晋江市人大常委会副处级干部林友竹参加会议。

印尼晋江同乡会永远荣誉会长许宗鸽伉俪，以及永远名誉会长杨秀珍等应主办方之邀请也赴会参与。

本次大会由晋江市委统战部主办，晋江市侨台外事局、晋江市工商联（总商会）、晋江市海外联谊会、世界晋江同乡总会协办。围绕“畅想世中运、圆梦新时代”主题，菲律宾晋江同乡总会指导员陈祖昌，晋江市政协副主席、市工商联主席（总商会会长）洪忠信，世界晋江同乡总会会长施文诞，晋江国际人才交流协会候任会长李丽金分别从不同角度，与大家交流分享新时代下如何助力世中运，助推家乡国际化进程。