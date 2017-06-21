Posted by admin

申鹭达荣获

“2017最佳卫浴洁具年度奖”

【本报讯】由Indonesia Inspire与印尼云通讯联合举办的盛大企业颁奖仪式，于今年6月16日在雅加达Sari Pan Pacific酒店圆满落幕。该奖项主要是为在印尼有良好商业口碑，出色管理水平，优质产品质量，以及对印尼经济稳步增长作出贡献的企业所设置。国家的进步和繁荣，离不开优秀的企业家,机构,公司。中小企业的不断努力，他们犹如一个动力火车头，拉动着印尼往前进，走向独立，公正，尊严，繁荣。

此次2017年度印尼商业，行业，教育奖的“最佳卫浴洁具公司”奖项荣耀，颁发给了申鹭达（印尼）有限公司（PT.SUNLOT INDONESIA) 董事总经理谢建华先生，以感谢公司一直以来对社会作出的服务和贡献。

该奖项是由印尼政府部门，非营利组织和民营企业共同设立，目的用于激励个体工作提升与企业机构的进步发展。奖项评估基于以下标准：质量，创新，绩效，责任，企业社会责任等。为保证数据调研的公平公正，Indonesia Inspire的研究小组在Jadebotabek和印尼其他主要城市，通过固话方式进行了大幅度的调研工作。