Monday, March 20th, 2017 | Posted by

瑞士红十字国际委员会主席Peter Maurer
率团访问印尼佛教慈济基金会

web122132

慈济印尼分会师兄师姐们与红十字国际委员会一行人合影。

 

web122133

Peter Maurer主席（左三）受到陈丰灵总监（左二）等师兄师姐们的热烈欢迎。

 

【本报周孙毅报道】3月20日，来自瑞士红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross简称：ICRC）代表团一行人，在Peter Maurer主席的带领下，到Pantai Indah Kapuk参观访问了台湾佛教慈济基金会印尼分会。

是日，红十字国际委员会一行人受到了慈济大爱电视台总监陈丰灵（Hong Tjhin），慈济荣董刘鎱辉、黄暄荔、林德明、梁锦荣、林白华等师兄师姐的热烈欢迎。

Peter Maurer主席在陈丰灵总监的陪同下参观了印尼慈济分会的四大志业发展历程。陈丰灵在讲话中，向红十字国际委员会一行人详细介绍了慈济每个楼层的使用情况，以及印尼慈济与印尼人民之间的跨地域国界、跨民族宗教、跨文化语言等文明程度的志工服务。

Peter Maurer主席在讲话中，对慈济印尼分会师兄师姐们的热情接待表示感谢。他同时对慈济印尼分会多年来所做的各种慈善志业表示高度赞赏。此外，Peter Maurer主席也对于证严法师“无缘大慈”、“同体大悲”的慈悲济世精神表示赞叹，并希望通过此次的访问能与慈济印尼分会建立和加强合作关系，共同发扬人道主义精神，鼓励更多的人道主义行动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178231

Posted by on Mar 20 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added