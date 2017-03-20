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瑞士红十字国际委员会主席Peter Maurer

率团访问印尼佛教慈济基金会

【本报周孙毅报道】3月20日，来自瑞士红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross简称：ICRC）代表团一行人，在Peter Maurer主席的带领下，到Pantai Indah Kapuk参观访问了台湾佛教慈济基金会印尼分会。

是日，红十字国际委员会一行人受到了慈济大爱电视台总监陈丰灵（Hong Tjhin），慈济荣董刘鎱辉、黄暄荔、林德明、梁锦荣、林白华等师兄师姐的热烈欢迎。

Peter Maurer主席在陈丰灵总监的陪同下参观了印尼慈济分会的四大志业发展历程。陈丰灵在讲话中，向红十字国际委员会一行人详细介绍了慈济每个楼层的使用情况，以及印尼慈济与印尼人民之间的跨地域国界、跨民族宗教、跨文化语言等文明程度的志工服务。

Peter Maurer主席在讲话中，对慈济印尼分会师兄师姐们的热情接待表示感谢。他同时对慈济印尼分会多年来所做的各种慈善志业表示高度赞赏。此外，Peter Maurer主席也对于证严法师“无缘大慈”、“同体大悲”的慈悲济世精神表示赞叹，并希望通过此次的访问能与慈济印尼分会建立和加强合作关系，共同发扬人道主义精神，鼓励更多的人道主义行动。