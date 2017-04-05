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环球旅游小姐与昆仑决联手打造世界品牌

【本报讯】3月31日，在澳门的《一带一路，让世界看中国澳门》的新闻发布会上，著名选美赛事环球旅游小姐大赛与世界顶级格斗赛事昆仑决宣布成为2017年度战略合作伙伴。

作为两大世界顶级赛事，环球旅游小姐大赛2017主办方李雪妮表示，将与昆仑决共同打造具有全球影响力的品牌，通过品牌赛事的联手合作，促进拳击与选美等跨界产业的交流拓展。环球旅游小姐全球总决赛与昆仑决澳门站的举办，也将为澳门迎来全球的目光，促进中国澳门与世界的文化交流对话，为澳门的包容产业发展注入新的活力。

环球小姐大赛创办于2000年，由马来西亚丹斯里拿督黄罕荣（Tan Sri Danny Ooi）创办，旨在促进各国旅游文化的相互交流与合作。大赛以竞赛为桥梁，以传播文化为目的，通过竞赛活动反应时代精神，体现时代风貌，增进各国了解与友谊，促进世界旅游事业发展和旅游市场繁荣。

昆仑决是中国原创的搏击品牌，更是中国搏击产业崛起的标志。屹立于世界搏击风暴而不倒，极速前进的昆仑决已然成为搏击领域的独角兽，随着中央对尚武精神的倡导和中国搏击产业的蓬勃发展，中国原创品牌昆仑决成长为世界最大自由搏击赛事，一举拿到“全球最佳赛事”奖项，用实力告诉世界，中国力量正在重新崛起。

在这次国际性赛事的合作启动仪式上，昆仑决创办人姜华先生与环球旅游小姐创始人黄罕荣先生以及2107环球旅游小姐主办方李雪妮小姐共同站台也表示着这次的战略合作项目的重要性，澳门议员施家伦受邀出席，澳门河南联谊总会、常务副会长和监视长冯永南，澳门福建体育会常务副会长严耀庭，澳门武搏体育运动会、第十届世界武术锦标赛散打65公斤亚军蔡俊龙，澳门安溪同乡会会长柯南强一齐作为协会代表，首次联手出席活动，澳门武术总会理事长、国际武术联合会传统武术委员会主席陈永杰先生也亲临现场助阵，港澳人气偶像歌手柳妍熙献声发布会现场为大赛开幕加油，与世界各地的记者媒体共同见证世界顶级赛事的大幕即将拉开，让世界看中国澳门。