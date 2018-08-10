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王玉莲音乐补习班11周年庆

暨第二次师生交流演出圆满成功

【本报周孙毅报道】8月9日晚，由王玉莲老师创办的音乐补习班庆祝成立11周年暨第二次师生交流演唱会，在雅加达金莎酒楼精彩登场。吸引了近350名亲朋好友等嘉宾前来捧场。

节目在王玉莲带来的一首《欢乐今宵》歌声中正式拉开了序幕，接着由30多位学员们，分别是：Monica Shannon、Verlyn Florencia、黄美金、Tjokro、林莉芬、马金兰、雷秀春、郑添芳、Erwin Kong、Vivi、陈青山、、潘淑珍、黄锦惠、Lie Liana、Alan、陈贤德、李绍芸、Michelle Lim、Tham Sen、Gunawan Halim、Poly、张素美、张美英、Gelbert、李丽芳、Peter Gan、Philip Jusuf、郭丽云、朱靓云等，包括王玉莲所辅导的印尼安溪同乡会合唱团、Cantabille Choirs先后登台展喉高歌，为观众带来了一场视听盛宴。

王玉莲在讲话中，感谢全体学员和嘉宾们一直以来对她的支持与爱护。她说，举办此项活动，旨在提供学员们一个相互切磋交流的平台，进一步提高大家的歌唱艺术水平。

这次演唱会设有男女声独唱、小组唱、大合唱、对唱等，每位歌手歌声优美动听，博得大家热烈掌声与好评。该活动直到晚上10时许圆满结束。