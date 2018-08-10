Friday, August 10th, 2018 | Posted by

王玉莲音乐补习班11周年庆
暨第二次师生交流演出圆满成功

王玉莲老师（前左七）与印尼安溪同乡会总主席林银满伉俪（前左四、五）和全体演员合影。

王玉莲老师（前左七）与印尼安溪同乡会总主席林银满伉俪（前左四、五）和全体演员合影。

 

印尼安溪同乡会总主席林银满等理事林保树、陈贤德、叶冬珍和王玉莲老师与印尼安溪同乡会合唱团全体团友合影。

印尼安溪同乡会总主席林银满等理事林保树、陈贤德、叶冬珍和王玉莲老师与印尼安溪同乡会合唱团全体团友合影。

 

【本报周孙毅报道】89日晚，由王玉莲老师创办的音乐补习班庆祝成立11周年暨第二次师生交流演唱会，在雅加达金莎酒楼精彩登场。吸引了近350名亲朋好友等嘉宾前来捧场。

节目在王玉莲带来的一首《欢乐今宵》歌声中正式拉开了序幕，接着由30多位学员们，分别是：Monica ShannonVerlyn Florencia、黄美金、Tjokro、林莉芬、马金兰、雷秀春、郑添芳、Erwin KongVivi、陈青山、、潘淑珍、黄锦惠、Lie LianaAlan、陈贤德、李绍芸、Michelle LimTham SenGunawan HalimPoly、张素美、张美英、Gelbert、李丽芳、Peter GanPhilip Jusuf、郭丽云、朱靓云等，包括王玉莲所辅导的印尼安溪同乡会合唱团、Cantabille Choirs先后登台展喉高歌，为观众带来了一场视听盛宴。

王玉莲在讲话中，感谢全体学员和嘉宾们一直以来对她的支持与爱护。她说，举办此项活动，旨在提供学员们一个相互切磋交流的平台，进一步提高大家的歌唱艺术水平。

这次演唱会设有男女声独唱、小组唱、大合唱、对唱等，每位歌手歌声优美动听，博得大家热烈掌声与好评。该活动直到晚上10时许圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222520

Posted by on Aug 10 2018. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added