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王玉莲音乐补习班庆祝十周年纪念

举行2017师生交流演唱会

【本报周孙毅报道】我国著名女歌手王玉莲老师在庆祝该音乐补习班成立10周年之际，于6月9日晚，在雅加达金沙国际酒楼举办一场“2017 年师生交流演唱会”。吸引了近350人出席观赏精彩演出。

逾50名王玉莲老师的学员，包括：张碧绮、郭丽云、Roy Chandra、马金兰、廖秀珍、彭慧君、黄美金、潘淑珍、张美英、郑添芳、陈贤德、陈青山、林莉芬、李绍芸、朱靓云、朱兰秀、Monica Shannon、Verlyn Florencia、Veronica Listiarini、Stephani The、Philip Jusuf、Yenny Susanthy、Michelle Lim、Elizabeth Zenifer、Elyn Sanjaya、Poly、Rosita Tjiawidjaja、Erwin Kong、Tjokro、Yenny Mo、Gunawan Halim、Suwanto伉俪、Regina Cecilia、印尼安溪同乡会卡拉Ok团、Cantabille Choirs接踵登台参与演绎。

王玉莲老师在讲话中称，感谢与会嘉宾在百忙中拨冗出席。王玉莲说，这是她首次举办的师生交流演唱会，旨在提供学员们一个相互切磋，交流和学习的平台，让他们的才华及潜能得以充分发挥。与此同时，王玉莲也藉此机会感谢全体学员一向以来对她的支持与爱护。希望大家未来能再接再厉，努力学习，进一步提高歌唱艺术水平。

本次演唱会设有男女声独唱、小组唱、大合唱、对唱等，每位歌手歌声优美动听，获得观众们的热烈掌声与好评。演唱会直到晚上10时许圆满落下帷幕。