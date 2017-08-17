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“澳博第四届亚洲龙狮锦标赛”

印尼全国龙狮总会龙狮团获一面银牌和2面铜牌

【本报讯】作为“2017武林群英会”的重头戏之一，“澳博第四届亚洲龙狮锦标赛”，于8月11日及12日在澳门综艺馆火热进行。印尼全国龙狮总会总会长吴能彬博士率领龙狮团队赴澳门参加这场赛事，今届赛事齐聚马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、泰国，中国、澳门、香港和中华台北等地的顶尖龙狮队伍参与，角逐南狮、北狮、舞龙及夜光龙多个项目。南北高手济济一堂，共经一番龙争虎斗，吸引众多市民游客前来观看，现场气氛热烈。

“澳博第四届亚洲龙狮锦标赛”由亚洲龙狮运动联合会授权主办，澳门体育局、澳门武术总会承办，赛事为目前亚洲以至世界上其中一项最高水平的龙狮运动赛事。比赛项目丰富精彩，有规定套路、自选套路的北狮比赛；夜光龙竞技舞龙比赛；规定套路、自选套路的南狮桩阵比赛；南狮、舞龙、北狮比拼竞速、障碍等技能项目；传统套路的南狮比赛；规定套路、自选套路的竞技舞龙比赛等。

澳博第四届亚洲龙狮锦标赛中，印尼全国龙狮总会总会团队施展浑身解数，争夺佳绩，结果不失所望，在竞赛中获得一面银牌和2面铜牌。

亚洲龙狮运动联合会主席陈永杰陈永杰表示，“ 亚洲龙狮锦标赛是亚洲龙狮运动最高级别赛事，受到亚洲龙狮运动联合会各属会国家地区的运动员重视及支持。除了高技术竞逐锦标之外，赛事更提供一个平台，让热爱龙狮的运动员共聚一堂，一方面能让喜爱龙狮运动的市民，观赏各地区专业运动员优秀的表现外，另一方面亦有助龙狮技艺的普及和发展”

澳博第四届亚洲龙狮锦标赛比赛结果如下:南狮竞速比赛：第一中国香港，第二印尼。舞龙竞速比赛：第一中国，第二 中国澳门，第三 印尼。北狮竞速比赛: 第一中国，第二 中国澳门，第三 印尼。南狮传统比赛：第一马来西亚，第二 中国澳门，第三 中国。舞龙自选比赛：第一中华台北，第二 中国，第三中国香港。北狮自选比赛：第一中国，第二 马来西亚，第三 中华台北。夜光龙比赛 ：第一马来西亚，第二 中华台北，第三 中国澳门。南狮自选比赛：第一马来西亚，第二 泰国，第三中国香港。

本年度澳门举行的武林群英会活动内容丰富，周六及周日于塔石广场及友谊广场继续举行「武术夏日嘉年华」，活动由上午10时30分开放，除定时上演精彩的武术节目表演外，亦设有游戏区、体验区和3D拍照区，包括有VR互动游戏、舞狮体验及人像漫画等，更设有推广武术与澳门的文创产品摊位，活动内容丰富。（雨林 澳门报道 ）