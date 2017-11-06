Monday, November 6th, 2017 | Posted by

潮商东盟“一带一路”投资基金考察团拜访
印尼潮州总会暨雅加达潮州乡亲公会

 

双方代表合影留念。

双方代表合影留念。

蔡明盛（右五）向北京潮商会会长张章笋赠送纪念品。

蔡明盛（右五）向北京潮商会会长张章笋赠送纪念品。

刘奕升（左六）向深圳市潮汕商会会长吴木棠赠送纪念品。

刘奕升（左六）向深圳市潮汕商会会长吴木棠赠送纪念品。

刘奕升（中）和深圳市潮汕商会会长吴木棠（右）及北京潮商会会长张章笋（左）在双方领导陪同下共同签署参与“一带一路”建设战略合作框架协议。

刘奕升（中）和深圳市潮汕商会会长吴木棠（右）及北京潮商会会长张章笋（左）在双方领导陪同下共同签署参与“一带一路”建设战略合作框架协议。

李汉泽（左六）在周沅瑶、邹南炳、刘奕升、陈永杰、蔡明盛、纪逢贞等陪同下向黄小祥赠送纪念品。

李汉泽（左六）在周沅瑶、邹南炳、刘奕升、陈永杰、蔡明盛、纪逢贞等陪同下向黄小祥赠送纪念品。

 

【本报周孙毅报道】为深入了解东南亚投资环境，充分发挥海内外潮商优势，推进潮商东盟“一带一路”投资基金创建工作，115日，中国全国工商联原党组副书记、原副主席黄小祥率领了北京大成企业研究院、深圳市潮汕商会、北京潮商会组成的潮商东盟“一带一路”投资基金考察团拜访了印尼潮州总会暨雅加达潮州乡亲公会。

是日，考察团一行，包括：北京大成企业研究院副院长陈永杰，深圳市潮汕商会会长、深圳润德集团董事局主席、中国潮商“一带一路”集团有限公司董事局主席吴木棠，深圳市潮汕商会驻会会长、深圳世纪明珠商业公司董事局主席黄育宏等，受到了印尼潮州总会监事长蔡明盛，董事会主席刘奕升，雅加达潮州乡亲公会董事会主席邹南炳，总会永久名誉主席纪逢贞，名誉主席张天来，总会副会长李汉泽、连介豪、黄财利、周沅瑶等理事的热情接待。双方进行了良好交流座谈。

蔡明盛在讲话中，就印尼潮总发展情况，以及当前印尼投资环境和发展机遇做了详细介绍。接着黄小祥、陈永杰、吴木棠等向大家详细介绍了组建潮商东盟“一带一路”投资基金构想的背景、意义、规模、模式等情况，并认真听取印尼潮总诸领导对组建潮商东盟“一带一路”投资基金的意见和建议。

蔡明盛表示，习近平主席提出的“一带一路”伟大战略构想，遵循共商、共建、共享原则，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台，未来一定能取得成功。现在“一带一路”正在全面推进，潮商东盟“一带一路”投资基金契合“一带一路”战略，正当其时。印尼潮州人口众多，印尼潮商有能力也有实力为助推“一带一路”建设作出应有贡献。

黄小祥指出，经过将近40年的改革开放，中国国内的潮商崛起发展成为重要的经济力量，他们在为国家乃至世界经济的发展做出积极贡献的同时，也在为响应国家“一带一路”战略、应对“逆全球化”风潮中发挥着自己应有的作用。他说，在中国第十、十一届全国政协副主席、全国工商联名誉主席黄孟复提议并指导下，北京大成企业研究院、深圳市潮汕商会、北京潮商会联合发起了民营企业参与“一带一路”建设课题研究，探讨以各地潮商商会牵头、国内外潮商抱团发展的模式，重点聚焦东南亚，通过成立潮商一带一路东盟基金，以潮商为排头兵，高起点、大规模、大手笔带动中国民营企业更好的到东盟地区投资。

黄小祥强调，潮商东盟“一带一路”投资基金的组建，是推动海内外潮商合作发展、增强潮商国际影响力、助推中华民族伟大复兴的重要举措，必将产生重要而深远的影响。希望在印尼潮商能积极为潮商东盟一带一路投资基金出谋献策，为“一带一路”战略的深入推进，为中国在新时期的伟大复兴，为中印尼友好交流合作作出新的更大的贡献。

据悉，考察团一行在印尼访问期间，计划将走访Agung Sedayu房地产集团、印尼投资协调委员会（BKPM）、印尼商业部、中国驻印尼大使馆等进行座谈。

 

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