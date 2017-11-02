Thursday, November 2nd, 2017 | Posted by

“海燕合唱团”青年组荣获
第十二届意大利加尔达国际合唱比赛金奖

第二排左起：叶冬珍、廖宝贝、丘银萍、林协源、余琼珍、张汝莉、汤正垣、何展英、黄海燕、黄东平、尹作发老师、黄国栋、戴必炎、古世玉和青年组合唱团合影。

第二排左起：叶冬珍、廖宝贝、丘银萍、林协源、余琼珍、张汝莉、汤正垣、何展英、黄海燕、黄东平、尹作发老师、黄国栋、戴必炎、古世玉和青年组合唱团合影。

海燕合唱团青年组在意大利比赛时演唱风采。

海燕合唱团青年组在意大利比赛时演唱风采。

海燕合唱团青年组在庆功宴上带来《Somebody to love》。

海燕合唱团青年组在庆功宴上带来《Somebody to love》。

在庆功宴上带来《Pure imagination》。

在庆功宴上带来《Pure imagination》。

 

【本报周孙毅报道】应意大利国际合唱比赛协会之邀请，印尼海燕合唱团青年组一行23人，于101418日，赴意大利参加在加尔达（Garda）城市举行的“第12届国际合唱比赛”。

来自全世界的各业余合唱团纷纷聚首在美丽的加尔达湖畔，共同演绎一场场精彩绝伦的比赛和音乐会，同时让来自世界各地的歌者，用歌声相互表达，共同营造一个美妙祥和的世界！

比赛中，海燕合唱团青年组带来三首歌，分别是《Somebody to love》、《Pure Imagination》、《Man in the mirror》。该青年组被评为能准确唱出和弦各组成音及出色的临时升降变化音，因此荣获金奖，获得全场经久不息的掌声。

海燕合唱团发起人黄海燕女士，为了感谢青年组团友们在本次比赛取得优异成绩，为印尼争光，特于111日晚，在雅加达新大旺酒楼举行庆功宴。

黄海燕在会上表示，这是青年组合唱团第四次获得金奖，第一次是参加在马来西亚举行的合唱比赛；第二次在中国绍兴举行的合唱比赛；第三次在西班牙举行的合唱比赛。与此同时，黄海燕也感谢多位华社贤达及黄氏宗亲，包括：黄德新、黄进益、黄东平、杨健强等给予的大力支持，希望青年合唱团再接再厉，再创辉煌。

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