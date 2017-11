Posted by admin

“海燕合唱团”青年组荣获

第十二届意大利加尔达国际合唱比赛金奖

【本报周孙毅报道】应意大利国际合唱比赛协会之邀请,印尼海燕合唱团青年组一行23人,于10月14至18日,赴意大利参加在加尔达(Garda)城市举行的“第12届国际合唱比赛”。

来自全世界的各业余合唱团纷纷聚首在美丽的加尔达湖畔,共同演绎一场场精彩绝伦的比赛和音乐会,同时让来自世界各地的歌者,用歌声相互表达,共同营造一个美妙祥和的世界!

比赛中,海燕合唱团青年组带来三首歌,分别是《Somebody to love》、《Pure Imagination》、《Man in the mirror》。该青年组被评为能准确唱出和弦各组成音及出色的临时升降变化音,因此荣获金奖,获得全场经久不息的掌声。

海燕合唱团发起人黄海燕女士,为了感谢青年组团友们在本次比赛取得优异成绩,为印尼争光,特于11月1日晚,在雅加达新大旺酒楼举行庆功宴。

黄海燕在会上表示,这是青年组合唱团第四次获得金奖,第一次是参加在马来西亚举行的合唱比赛;第二次在中国绍兴举行的合唱比赛;第三次在西班牙举行的合唱比赛。与此同时,黄海燕也感谢多位华社贤达及黄氏宗亲,包括:黄德新、黄进益、黄东平、杨健强等给予的大力支持,希望青年合唱团再接再厉,再创辉煌。

