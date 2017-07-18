Tuesday, July 18th, 2017 | Posted by

海南省政府副秘书长方少民率团拜访印尼中华总商会

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双方代表合影留念。（周孙毅摄影）

 

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方少民副秘书长（左五）赠送纪念品给印尼中华总商会由周维梁秘书长代表接收。

 

【本报周孙毅报道】 7月17日，中国海南省人民政府代表团一行8人，在方少民副秘书长的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到薛天增副总主席，周维梁秘书长，资深顾问杨秉书和林松石等理事的热烈欢迎。双方就加强两地间各领域的合作相互交流。

薛天增副总主席致辞，对方少民一行人来访表示欢迎，并介绍了我国概况。他说，近年来，印尼经济发展保持持续增长的良好态势，同时，社会安定，人民生活水平有所提高，尤其是，佐科威总统执政以来，从国家经济建设的长远方向入手，重点关注基础设施建设，推出三小时快捷办证等多项便利投资的服务措施，吸引了大量国内、外投资。希望海南省政府能多鼓励更多的当地企业家前来印尼考察，投资兴业，为扩大和深化两地间各领域的合作做出积极努力和贡献。

方少民副秘书长致辞，对印尼中华总商会诸理事的盛情款待表示感谢，并介绍了海南省近年来发展情况。他说，此次到印尼的主要目的是为了向当地华人企业家宣传海南省的经济、商业、投资等领域的最新发展情况。希望通过这次访问，能与印尼中华总商会建立更紧密的友好合作关系，并真诚邀请大家到海南省观光度假、深度体验海南之行，畅谈友谊、共谋合作。

最后，双方代表互赠纪念品后圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187784

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