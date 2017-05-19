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海南省商务厅经贸对接交流餐叙会在雅加达成功举行

【本报周孙毅报道】5月18日晚，由中国海南省商务厅举办的经贸对接交流餐叙会，在雅加达香格里拉国际大酒店成功举行。

此次晚会特邀请了印尼投资协调委员会代表，印尼中华总商会副总主席薛天增，秘书长周维梁，印中经济社会文化合作协会副总主席周伯达、吴家财，总秘书长谢瀚贤，印尼海南总会总主席刘家衔，印尼佳通集团和金光集团APP中国总部总经理朱文昌等领导出席参与。

海南省商务厅姚磊副厅长在致辞中，就海南省基本情况、基础设施建设、经济发展现况、对外开放情况、海南对外经贸合作情况等向大家作了详细的介绍。他说，2016年全年海南省对印尼出口1688.6万美元，同比下降91.7%，进口17938.2万美元，同比下降20%。他说，截止2016年底，印尼累计在琼投资设立企业27家，合同外资1395万美元，实际使用外资4055万美元。投资企业主要从事农业种养业、电子产品制造、服装制造及家具制造、房地产开发经营、装修业、旅馆业及信息咨询等行业。

姚磊副厅长指出，为深化海南省与印尼经贸交流，海南省委书记刘赐贵拟于今年7月份率团访问印尼，并在雅加达举办一场中印经贸合作交流座谈活动，深化双方经贸合作。届时，出席座谈会的会有海南政府代表团、经贸代表团、企业家代表团成员和印方政要、协商会及重要企业家代表。欢迎上述各单位届时能踊跃参加座谈活动。

姚副厅长补充说，由海南省委、省政府主办主题为“美好新海南投资新机遇”──2017海南综合招商活动，将于今年6月27、28日在海南举行。欢迎华商朋友们届时组团赴会参与。

晚宴上，印尼中华总商会副总主席薛天增、印中经济社会文化合作协会副总主席周伯达、金光集团APP中国总部总经理朱文昌均分别致辞，对姚磊副厅长的盛情邀请表示感谢。希望通过姚副厅长此次的访问，能进一步加强与印尼工商界彼此间的联系与交流，为推动两地间今后更密切的合作做出积极贡献。