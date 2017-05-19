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海南省商务厅姚磊副厅长率团拜访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】5月18日，中国海南省商务厅代表团一行8人，在姚磊副厅长的带领下拜访了印尼中华总商会，并受到薛天增副主席，周维梁秘书长，资深顾问杨秉书，理事会副主席陈社栋，名誉主席刘家衔、余有信、江淼成、林松石等理事的热忱接待。双方在友好气氛中进行了交流座谈。

薛天增在讲话中，对姚副厅长一行人的到访表示热烈欢迎，并介绍了该商会组织与我国经济发展情况。他说，中国和印尼自古以来就是友好邻邦,经贸合作历史悠久, 在中印尼共建“一带一路”的大背景下，两国在各领域的交流合作正迎来新的历史机遇。希望海南省企业界，能在这一轮的新航程中，走出国门，前来印尼开拓各自的事业，把中国的先进技术_经验带来印尼，和印尼企业界一起合作，共同参与印尼的经济社会建设，为早日实现印尼的海洋强国梦，幸福中国梦，共同努力！

姚磊副厅长致辞，对印尼中华总商会诸理事的热情接待表示衷心感谢。他说，此次时隔三年再次访问印尼的目的，旨在介绍海南省当前的经济社会发展和基础设施的最新概况。同时汇报有关海南省刘赐贵省委书记预计于今年7月份将率团访问印尼，并在雅加达举办一场投资经贸交流洽谈会。希望届时能得到印尼中华总商会诸位领导的积极参与和协助，特别是协助邀请印尼政府要员出席该盛会。

姚磊副厅长同时欢迎印尼中华总会领导们今后能在方便的时候，多组团赴海南省考察访问，寻找商机，共谋发展。

雅加达海南联谊会理事陈贤善、侯恒愿、周玉华、杨冠莲、唐韵等出席了交流会。