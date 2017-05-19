Friday, May 19th, 2017 | Posted by

海南省商务厅姚磊副厅长率团拜访印尼中华总商会

web12195c

薛天增（右六）在商会诸位理事的陪同下赠送纪念品给姚磊副厅长。

 

【本报周孙毅报道】5月18日，中国海南省商务厅代表团一行8人，在姚磊副厅长的带领下拜访了印尼中华总商会，并受到薛天增副主席，周维梁秘书长，资深顾问杨秉书，理事会副主席陈社栋，名誉主席刘家衔、余有信、江淼成、林松石等理事的热忱接待。双方在友好气氛中进行了交流座谈。

薛天增在讲话中，对姚副厅长一行人的到访表示热烈欢迎，并介绍了该商会组织与我国经济发展情况。他说，中国和印尼自古以来就是友好邻邦,经贸合作历史悠久, 在中印尼共建“一带一路”的大背景下，两国在各领域的交流合作正迎来新的历史机遇。希望海南省企业界，能在这一轮的新航程中，走出国门，前来印尼开拓各自的事业，把中国的先进技术_经验带来印尼，和印尼企业界一起合作，共同参与印尼的经济社会建设，为早日实现印尼的海洋强国梦，幸福中国梦，共同努力！

姚磊副厅长致辞，对印尼中华总商会诸理事的热情接待表示衷心感谢。他说，此次时隔三年再次访问印尼的目的，旨在介绍海南省当前的经济社会发展和基础设施的最新概况。同时汇报有关海南省刘赐贵省委书记预计于今年7月份将率团访问印尼，并在雅加达举办一场投资经贸交流洽谈会。希望届时能得到印尼中华总商会诸位领导的积极参与和协助，特别是协助邀请印尼政府要员出席该盛会。

姚磊副厅长同时欢迎印尼中华总会领导们今后能在方便的时候，多组团赴海南省考察访问，寻找商机，共谋发展。

雅加达海南联谊会理事陈贤善、侯恒愿、周玉华、杨冠莲、唐韵等出席了交流会。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183101

Posted by on May 19 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added