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浴火重生 重建棉中

棉华中学（原称棉兰华侨中学，简称棉中)是一所位于印度尼西亚苏门答腊北部省府棉兰市，由华侨创办的具有相当规模的中等学校。棉中创建于1945年11月25日，于1966年3月26日被迫停办，前后办学二十余年，她培育的莘莘学子遍及全球，为社会作出了巨大的贡献，母校的功绩已载入史册，并且深埋在人们的心中，棉中师生在对母校怀念的同时，牢记创校前辈的功绩，极力想要圆一个重建母校的梦，筹建一所新的重视道德品格教育的三语学校。

这几年来，虽然我们一直积极进行着重建母校的工作，但由于遇到各种意想不到问题无法解决，致使重建工作一直未能顺利开展。直至2016年4月20日，为启动重建棉中的工作，在苏用发校友的带领下和一些热心校友一道正式注册成立了PERKUMPULAN

MIANZHONG（棉中联谊会），成功跨出了重建母校的第一步。

组织成员如下：主席：苏用发；副主席：黄印华，朱丽辉，陈思基，林炳荣，徐煜权，侯云池，沈佩珠、秘书：李宗庆，刘文龙、财政：邱继诚、陈保安；监督：吕荣茂，刘云鹏，张万光，翁俊器;成员：黄文宗、郭红，林明金，林文胜，林光荣，刘善强、李远来。《棉中联谊会》成立后，筹款工作即同步进行。

庆幸的是校友们和社会人士的热情没有因为筹建时间的延误而减退。在此，谨向捐赠人苏用发校友，陈鹤秋先生及老师们和校友们还有社会热心人士致于万分的谢意和崇高的敬意！2017年4月7日，位于棉兰环城公路Gagak Hitam段的支路JL.BANGAU路边的1.6公顷建校土地正式成交，苏用发校友代表《棉中联谊会》在五位见证人:侯云池，朱丽辉，陈思基，邱继诚，陈保安的见证下和地主正式签署了买卖合约，重建母校的工作又跨出了关键的一步。

浴火重生，棉中重建，相信我们散居世界各地的校友们，闻讯都会感到欢欣鼓舞，以此也可告慰已逝的先辈和老师及校友！ 众所周知，苏用发校友长期以来对苏北地区的慈善和教育事业都作了极大的贡献，尤其对《国际友好学院》和《崇文三语学校》都倾注了他无数的心力和财力。

今天，他为重建棉中出谋划策，运筹帷幄，目前我们正积极处理建筑准证等工作，处理完毕，很快地即可邀约大家到来参加奠基典礼！计划六月奠基，2018年7月开学，相信在苏用发校友的带领下重建母校的宏伟工程一定能圆满成功。在此期间,赞助者的捐款已经陆续地汇入棉中联谊会的银行账户，我们藉此机会向棉中校友及广大社会人士呼吁大家慷慨解囊,为国家民族的教育事业大计做贡献。一个国家的强大必须要有完善的基础教育体系培育出才学与品德兼优的人才来治理。

因应时代的要求，棉中学校将来所培育出来的人才除了要求品学优良也要 能掌握三语。

酗H拾柴火焰高，热烈期待更多棉中校友及社会热心人士为重建棉中作出贡献！

棉中联谊会联络处：

Jalan Taman Pluit Kencana No 28 MM & NN Kelurahan Pluit Jakarta Utara Tel（021）66695091