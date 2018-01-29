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河南省人民政府台办代表团访印中商务理事会

【本报周孙毅报道】 1月29日，中国河南省人民政府台湾事务办公室代表团一行5人，在河南省南阳市委台湾工作办公室主任徐朝炎的率领下，拜访了印中商务理事会（ICBC)，并受到该会常务执行副主席李石清，辅导李其麟，副秘书长黄富瑞、黄阿发等理事的热情接待，并进行良好交流座谈。

李石清在讲话中，对徐朝炎主任首次率团来访表示欢迎，并简要介绍了印中商务理事会组织情况。希望通过徐朝炎主任此次的来访，能增进双方彼此间的交流，加强相互认识与了解，为未来的合作建立良好基础，实现互惠共赢的目标。

徐朝炎在发言中，对印中商务理事会诸理事的热情接待表示感谢。他说，这是他首次率团莅临印尼访问，旨在增进相互认识与交流，促进双方今后更紧密的交流与联系，同时也欢迎印尼华人企业界朋友有机会到河南省寻根，相互探讨各领域的合作，共谋发展。

河南省周口市委台湾工作办公室主任刘淑红，河南省人民政府台湾事务办公室高级经济师段毅，河南省商丘市台办主任卢承玉等，以及印中商务理事会理事林熙汉、徐振汉、林禹祥、翁乾振、谢铠彬等参与交流座谈。