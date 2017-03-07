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江苏省常热市龙腾特种钢有限公司

董事长季丙元率团访印中经社文合作协会了解印尼钢铁业情况

【本报邝耀章报导】中国江苏省常热市龙腾特种钢有限公司董事长兼总经理率团访印尼中国经济社会与文化合作协会，探讨向印尼推销特种钢及考虑到印尼投资生产特种钢。

龙腾特种钢有限公司董事长兼总经理季丙元率领访问团团员有；徐胜董事副总经理、丁君华副总经理、周晓峰财务总监、周健东钢棒分公司总经理、陆夏外贸公司总经理、施庆海外公司总经理、姚艳红销售管理办主任、杨政钢棒分公司副总理、凌亚青全球互通交流中心副秘书长。

龙腾特钢业至今已二十载，从昔日名不见经传的小企业，发展成为今天美誉远播的优秀企业，得到了社会各界的关心与支持。二十年来以“国内领先，国际一流”为目标，不断开拓创新，与时俱进，以良好的经营业绩，书写了绿色精品特钢企业的光辉史页。

如今，该公司进入了转型升级、快速发展的新时期。面对金融危机的剧烈冲击和复杂困难的严峻形势，秉承“求索、创新、特色、奉献”的龙腾精神，坚持做大、做细、做专，做强“的经营理念，以独种的视角诠释著资源节约，环境友好的真缔，探索作创新驱动、内生增长和谐发展之路。力求实现企业由规模效益型向结构效益型，粗放式经营向集约型发展，创造同行业中最优产品品质，最高市场占有率，最合理成本效益，最细致的服务，最融洽的合作感情。

2016年，龙腾站在新的起点上，面对当前严峻的外部环境，龙腾特钢将秉承“绿色特钢生态龙腾”的宗旨，借助国家级企业技术中心的研发优势，以研发、制造、服务一体化发展为新的助力，立足客户需求，做到同行业中产品品质最好、市场占有率最高、成本效益最合理、服务最到位、合作感情最融洽，为客户创造更大的价值。把企业建设成为现代化的绿色精品特钢企业。

二十三年来，龙腾在“法治、诚信”的道路上，从夹缝经济求发展的差异化发展思路，到船用型钢超市概念的专业化发展定位，到三大产品细分行业领跑的市场化动作理念的成功运用，到研发、制造、服务一体化发展的今 天，龙腾在发展的每一个脚步都倾注着我们龙腾人对钢铁事业的执着信念和毅力，立足客户需求，为客户创造更大价值的服务意识，诠释着龙腾最终赢得市场话语权的终极目标。

国际环球（印尼）集团有限公司董事长许锦祥说，目前是中国与印尼关系最好的时刻，印尼是海外华人最多的国家，印尼也是海洋国家，但船务并不发达，印尼政府正大事建设基础设施，所以现在到印尼来投资正是最好的时候。

龙腾一行人除了拜访印中经社文合作协会之外也由协会的吴家财穿针引线到茂物的PT WIJAYA KARYA BETON 钢铁厂访问，由该公司总经理Agung Damiar ST亲自接待，并龙腾一行人介绍了解印尼的钢铁业情况。