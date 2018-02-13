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民族复兴党与华族共同庆祝春节

呼吁全民团结共同维护多元祖国

【本报邝耀章报导】民族复兴党(Partai Kebangkitan Bangsa/PKB)印尼最大的伊斯兰政党昨晚在雅加达一乐园大酒家举办一场春节联欢晚会，邀请华族社团领导出席晚会，与华人一起庆祝春节，促进全民同乐。这是民族复兴党成立以来，第十六次举办春节联欢会。以往都是在该党总部举办，今年适逢狗年，扩大在雅京一乐园大酒家举办，近千人出席晚会。

出席晚会的华社精英，有郑年锦、俞雨龄、贝锦兴、林万金、熊德怡、谢瀚贤、吴家财、林吉元、关民权、丘昌仁、马咏南、印华百家姓理事们、印尼华裔总会理事们及FORDEKA理事们等华社领袖。出席晚会的部长有：高等教育科研部长穆罕默德．纳希尔，劳工部长哈尼夫．达基利，青体部长伊曼．纳拉维，建设乡村、落后地区与移民部长艾哥．布特罗．善佐约。

民族复兴党副秘书长戴尼．佐瀚(Daniel Johan)宣读春节反思；他说，今年是土狗年，狗代表忠诚，对主人或朋友忠心，诚实又有公义。民族复兴党邀约各界团结，特别在大选年里，团结一致，互助合作，大家可以选择不同的政党，但有一个共同的目标，即建设一个公正、公平、繁荣的祖国。

他说，民复党一向以来都将人民的利益放在最重要、最高的地位，人权在个人权力之上，且保障所有民众在法律面前人人平等。

土狗年成为印尼民族的动力年，维护民族利益，保障建国五原则、执行殊途同归，共同建设印尼祖国。民族复兴党向华族祝贺新春快乐，愿在狗年里全民更加团结、互助合作、提高全民的生活水平，使印尼的明天更好。

民复党总主席宣读总主席穆海敏致词说，民族复兴党一向以来坚持建国五原则、殊途同归、多元社会、团结全民，这些原素将永续在印尼祖国生根及发展。

不久前，发生的人民之间互相猜疑，好像是多元的社会不再容忍，其实那只是一时的，因为有不负责任的社交媒体，放出一些挑衅性的假新闻所引起。

在此我们保证民主制度仍然是印尼的政治制度，我本人与民族复兴党将成为捍卫民主与多元社会的先峰。

他说，我们所敬爱的前总统瓦希德与我本人，喜欢学习中国文化，其中学习三国演义的故事。去年春节我向慧雄师父处学习到许多功课，也是瓦希德所拥有的特点，因此他受到人民的爱戴，在没有任何资本的情况下，可以当上总统。

师父说，庆祝春节记得五件事，我不但记得还认真的学习，并且实行它，因为那也是瓦希德日常所实行的。第一、建立和平，只有和平才能建设。第二、寻找福气、不要悲观要乐观的处事。第三、风水、要勤以敬拜、祈祷、行善。全民都可以自由的选择信仰的宗教，印尼宪法保障宗教自由。

第四、有情理，不可自私，要与悲伤的同悲，与喜乐的人同乐。第五、随和，不要凡事计较，要有容忍的心，要有互相宽容的心。以上都是瓦希德日常所实行的，但愿印尼能够进步，且成为世界的领袖。

在此仅代表民族复兴党与我本人，祝贺华族同胞，新春快乐，恭喜发财。

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