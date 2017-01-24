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欢乐迎新年，吉祥又温暖 雅加达吉祥山基金会农历新年慰问唐格朗地区贫困同胞

【本报讯】 丁酉新春即将来临，雅加达吉祥山基金会（福州同乡会）组织理事们成立农历新年慰问团，于1月21日上午前往唐格朗地区，看望住在这里的贫困同胞。

1月21日一早，吉祥山基金会的慰问团满载农历新年慰问品，在郑维克、黄威贵副主席的带领下，前往唐格朗地区看望贫困同胞。此行吉祥山基金会准备了新春利是红包、寓意生活步步高，幸福又甜美的“年糕”“饮料”等慰问品，每份价值三十万，给大家送去吉祥如意的新春的祝福。慰问团到达之时，受到当地同胞的热烈欢迎。

郑维克副主席、黄威贵副主席，代表吉祥山基金会向当地居民表达了，诚挚的新春祝福之情，也希望新的一年，大家的生活能够幸福又甜蜜，日子能够越过越好。当地居民代表也向吉祥山基金会表示了诚挚的感谢。慰问活动现场，热闹非凡。吉祥山基金会的理事们，为当地老人们双手诚意送上礼物，老人们的脸上展开幸福的笑容。

吉祥山基金会自创立以来，一直将关爱乡亲，积极回馈社会，作为自己的宗旨，创会30年来，慈善公益活动不断。在每年的农历新年、穆斯林新年到来之际，吉祥山福利部都会准备慰问品，前往孤儿院、贫困地区，为人们送去关心和慰问。同时，每两个月吉祥山还会定期开展义务献血活动。2016年适逢吉祥山基金会创会三十周年，更是举办了如 【中医义诊】、【优秀学子奖学金】等多项慈善公益活动。为团结印尼广大同胞，建设和谐美好社会贡献力量。