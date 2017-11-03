Friday, November 3rd, 2017 | Posted by

楠榜许氏宗亲会举行
安奉祖先神位暨新会所落成典礼

 

典礼中出席者起立唱国歌

典礼中出席者起立唱国歌

由左至右：许书明，许和兴，许千权，贵宾，许宏德，释学进师父， 许锦祥，许华安, 许真业，许福建。

由左至右：许书明，许和兴，许千权，贵宾，许宏德，释学进师父，许锦祥，许华安, 许真业，许福建。

安奉祭拜祖先神位仪式许锦祥，许宏德，许华安暨理事们，释学进师父 与瑞狮合影

安奉祭拜祖先神位仪式许锦祥，许宏德，许华安暨理事们，释学进师父
与瑞狮合影

印尼许氏宗亲总会总主席许锦祥，秘书长许宏德，楠榜许氏宗亲会主席许华安偕同理事，宗亲们合影

印尼许氏宗亲总会总主席许锦祥，秘书长许宏德，楠榜许氏宗亲会主席许华安偕同理事，宗亲们合影

 

 

20171028日农历九月初九星期日，印尼许氏宗亲总会总主席许锦祥在秘书长许宏德陪同下出席，楠榜许氏宗亲会Villa Marga xu Lampung 举行安奉祖先神位暨新会所落成典礼。楠榜许氏宗亲会主席许华安偕同许千权，许和兴，许书明，许庆利，许王好，许真业，许福建，许金良，许美萍，许琬琦，许孟才，许关山，许陈丽珠，许周秀花，许华乐，许荣基等理事宗亲们. 受邀出席还有楠榜百家姓协会，美都百家姓，Bandar Lampung百家姓,童氏宗祠代表，张氏宗亲代表，楠榜客属代表，楠榜巴眼及楠榜华社领导暨代表等，在气氛严肃的印度尼西亚国歌与许氏会歌中启开序幕。

由印尼楠榜省佛乘僧伽联合会释学进师父主持安奉祭拜祖先神位仪式。

印尼许氏宗亲总会总主席许锦祥在致词中感谢宗长宗亲们，各界华社代表，嘉宾们拨冗光临，并高度赞誉许华安与诸理事们，楠榜许氏宗亲会成立了九年，承蒙宗亲们的同心协力奉献有了今天的成绩，希望年青后辈能继续发扬光大作为许氏文化的传承者。

特别感谢许美萍与众宗亲对许氏大家族的关心发展，推进大家族的和谐敦睦宗谊，积极的情怀贡献自己的一份热量，使楠榜许氏宗亲会拥有现今的会所。让宗亲们有一个寻根与交流平台.只要人人献出一点爱心，未来一定会更加美好。

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