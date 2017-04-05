Wednesday, April 5th, 2017 | Posted by

椰城广肇陈氏宗亲举行清明祭祖暨聚餐联谊活动

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椰城广肇陈氏宗亲们合影。

 

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左起：黄锦惠、伍展利、陈清安、何泉源、谭柏叶、陈伯年、陈建创、陈平俊、陈仁贵、陈长发、陈泳志合影。

 

【本报周孙毅报道】4月4日，椰城广肇“颖川堂”陈氏宗亲一行人在陈金星宗长的带领下，赴茂物Gunung Gadung广肇陈氏总坟场举行清明祭祖扫墓活动，并于当晚在一乐园酒家举行聚餐联谊会，藉以敦睦宗谊。

椰城广肇陈氏宗亲有：陈伯年和夫人陈泗云女士、陈平俊伉俪、陈建创、陈仁贵伉俪、陈长发、陈清安伉俪、陈新廉、陈金星等宗亲，以及印尼广肇总会辅导主席谭柏叶，椰城广肇会馆主席何泉源，理事黄柏、黄锦惠伉俪、伍展利伉俪、冯华源等，近300人出席了晚宴。

陈伯年在受访时表示，清明祭祖是华人传统节日，也是最重要的祭祀节日之一，是祭祖和扫墓的日子。椰城广肇陈氏宗亲们为了弘扬优良传统文化，每年欣逢清明节之际，都会组团赴茂物广肇陈氏总坟场举行祭祖扫墓活动。该活动旨在缅怀祖先功德，慎终追远，提倡孝道，让中华优秀传统文化生生不息、薪火相传。同时祈求祖先保佑印尼国泰民安、风调雨顺，全体宗亲合家平安，身体健康，家庭幸福。

晚宴上，大家一边享用美味佳肴，也边欣赏爱好歌唱的宗亲们登台助兴演唱。聚餐会直到晚上10时许，在一片温馨愉快的气氛中圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179518

Posted by on Apr 5 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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