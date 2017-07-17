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椰城崇德三语学校举行

2017/2018学年度全体教职员工和校方领导恳亲座谈

【本报周孙毅报道】7月15日，雅加达客属联谊会属下“崇德三语学校/Sekolah Budi Agung”，在Raja Kuring酒楼举行2017/2018学年度全体教职员工和校方领导恳亲座谈会。

印尼客属联谊总会副总主席曾季瑾，雅加达客属联谊会主席张和然，崇德三语学校教育委员会主席田锦堂及委员：池美萍、杨健昌，财政叶书庚，以及学校统筹部代表兼高中部校长Abdullah Siroj，初中部校长Sri Rahayu，小学部校长Linda Ong，幼稚园校长Lydia等，逾百人出席参与。

Abdullah Siroj在致辞中，就该校2017/2018学年度学生与教职员工情况，以及本学年度将开展的工作计划作了介绍。他说，2017/2018年度崇德学校共有学生1369名，分别：幼稚园208名；小学613名；初中303名；高中245名。此外，今年该校还计划将举行庆祝成立15周年纪念等一系列活动，希望这一些能得到校方教委会领导们的大力支持和参与。

崇德学校教委会主席田锦堂与雅加达客属联谊会主席张和然分别发表重要讲话，对该校取得良好的成绩深表欣慰。今天崇德学校的蓬勃发展离不开全体老师的悉心教导，希望该校全体教职员工今后能继续凝心聚力、秉承校训，为推动学校更好的发展作出积极努力和贡献。相信崇德师生会在新的一学期从学习与教学中取得更大的突破！