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棉兰棉兰·情思随想

从我来到这个世界到现在，75年光景，不敢说有多么漫长，但是怀旧与感叹的资质证书，却是不必考试就早已经拿到手了。怀念往昔岁月，感叹时光流逝，人人都是无师自通，只不过，如笔者这类性情中人感受会更强烈一些。

奇沙兰、棉兰、椰城，是我人生旅途最主要的三个城市，好比一列火车，从起点到终点只停留了三个车站。除了头十五年在故乡小城奇沙兰度过，后面半个世纪都是在雅加达工作生活，中途在棉兰只有不到十年。可是请各位相信，这个我生命火车停留时间最短的棉兰，却是我一生最怀念的地方。

有人说，现如今在印尼的华人，如果你能听得出他讲一口带有特殊韵味的闽南话，八九不离十就能猜得出他是“棉兰人”。因为棉兰华人自古以来，不分男女老幼，不分祖籍地在哪里，全都习惯用这种带有棉兰味道的福建话相互交流。即使苏哈托时代，面对强制同化政策，仍顽强保留着这个习惯，不像爪哇岛同胞那样已高度印尼化，失去了使用华族语言的能力。这在当今印尼社会，成为独特一景。因为如此，我这个祖籍台山的广东人，也为自己成为“棉兰人”而感到自豪。

棉兰作为颗苏岛上的一王牌明珠，对于我以及与我同样经历的旅椰校友而言，永远有一种无比的吸引力。但凡有机会, 我总想带着太太一起，去走一走、看一看。那里有我们的亲戚朋友，有老师同学, 有熟悉的乡音乡情，还有我们钟爱的美食小吃……更难忘的，那里有我们青春和爱情的见证。除此之外，还有我们许多长辈亲人的墓地。

多年以后，我读过一首诗，一瞬间就产生了无限共鸣；“所有的日子，所有的日子都来吧，/让我编织你们，/用青春的金线和幸福的璎珞，编织你们。/有那小船上的歌笑，月下校园的欢舞，/细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军，/还有热烈的争论，跃动的、温暖的心……/是转眼过去了的日子，也是充满遐想的日子，/纷纷的心愿迷离，像春天的雨，/是单纯的日子，也是多变的日子，/浩大的世界，样样叫我们好惊奇，/从来都兴高采烈，从来不淡漠，/眼泪，欢笑，深思，全是第一次……”

哎──!这诗中描写的，不正是我们当年在棉兰的日子吗？除了身在南洋我们没有体验过初雪早晨的行军，其他样样都是那时真切的感受。再后来，所有的日子都去了，都去了！可是我忘不了你，我的棉兰，我的金色年华永远的记忆。

半个月前，我和太太又回到棉兰。每年这个时候，清明节为亲人扫墓，总是我们回去的第一个理由。“气清景明，祭之以礼”，亲人坟前点几柱香火，鞠躬致敬，是我们每个家庭一年当中最虔诚而又庄严的仪式，也是华人尊重生命、敬畏历史，世代不绝的文化源流。

祭拜了长眠的亲友之后，探访健在的亲友便是此行最主要的活动。我决定在棉兰多住些日子，享受一下那里亲切熟悉的慢生活。每天照例是一班新朋老友喜相逢，饭局不断，有幸与一批苏北华社闻人会面，令我如沐春风，其中有棉兰古城堂刘关张赵主席张洪钧先生，地道的名门之后，其曾祖父张榕轩与曾叔公张耀轩昆仲乃“棉兰开埠之功臣”，早期赫赫有名的华人玛腰“棉兰王”，妇孺皆知。还有另一位实业家、棉兰《讯报》社长林荣胜先生；《好报》总编钟俊仪先生；《正报》总编吴奕光兄；自由写稿人陈平治兄，当然更少不了我的挚友──时常妙语连珠能够出口成章的傅维典兄……等等。借用一句古文形容，真可谓“谈笑有鸿儒，往来无白丁”。

正是他们这一班精英的坚守与努力，使到棉兰华社以及中文的复兴不仅在苏北，甚至在整个印尼都是一马当先，堪称为时代的领跑者。

听说单单棉兰，就有一百多个华社团体，其中包括之前被关闭的社团。许多华社在苏哈多当权时期转型为同胞提供殡仪服务，从事慈善活动、佛教活动或者专注于保健和运动，也有不少棉兰华社主要从事文化、慈善、赈灾和宗亲联谊活动。

值得一提的是，棉兰的华社在召开会议时大都以闽南语进行，会议记录则是以华文和印尼文两种记录。比起雅加达、泗水、万隆等地许多华社开会时只讲印尼话的情形，棉兰华社的氛围自然让我们这一辈人更感觉亲切。

此次在棉兰两个星期，天天早上和亲友一起去独立广场做健身运动，是我最喜欢的节目。《好报》报道说，棉兰市独立广场（Lapangan Merdeka）具有较高的历史价值。早在120年前，这个广场就已建成对外开放了，环绕广场的Trembesi树也具有历史价值，因为这种树在荷兰时期就已存在，它的树龄可以长达500年。

或许是这里栽种了许多长寿的Trembesi树的缘故，它的空气和风水都很好，来此运动的人群，就有很多长寿而又健康的长者，令人叹为观止。我看到，不少八九十岁的太公阿婆，还能够健步如飞，老当益壮。我这个“70后”还算年轻的阿公，与他们一起行走，还要凭借几十年晨练的功夫，才不至于落后。

据友人介绍，从2013年开始，一位台湾人蔡良安先生根据中国古代道家养生法，结合印度古老的瑜伽呼吸法发明的“返老还童呼吸法”传入棉兰。每周有三天，清晨五点半,就有会员来这里集中晨练。常练此功，能改善慢性病，帮助癌症患者恢复健康、推动有机饮食，有助于睡眠，恢复体力和精神，达到返老还童的效果。两三年已有会员上千人。运动吸引了棉兰市的华人和友族，练功效果也得到大家的热爱，从而成为棉兰社会茶余饭后的美谈，甚至朱尔米市长也亲自号召棉兰市民为了健康，抛弃早上睡懒觉的习惯，参加练功运动一小时，持之以恒，达到强身健体利国利民之目的。

三国时代曹操说过，“盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。”通俗来讲，人的寿命长短,不只是由上天所决定。只要自己保养得好,也可以益寿延年。阿拉伯人也有谚语：有健康的人，便有希望；有希望的人，便有了一切。

棉兰归来，几多感慨。当我坐在椰城家中写下这篇文章。抬头看看窗外，已是夜色阑珊，月光如水。又想起棉兰亲友，那句千古传颂的名诗蓦然浮上心头：但愿人长久，千里共婵娟！