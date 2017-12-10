Sunday, December 10th, 2017 | Posted by

标题:印华百家姓协会第6届全国协商大会圆满闭幕 林万金蝉联总主席
符德应当选执行主席

大会委员会主席吴春荣（左五）把会旗交给当选总主席林万金（左六）时与会员们合影。

大会委员会主席吴春荣（左五）把会旗交给当选总主席林万金（左六）时与会员们合影。

当选总主席林万金（右）和当选执行主席符德应（左）亲切握手。

当选总主席林万金（右）和当选执行主席符德应（左）亲切握手。

林万金总主席（左六）与指导委员会人员合影。

林万金总主席（左六）与指导委员会人员合影。

前排左起：杨秀珍、李伯巧、Yudi Wibowo Sukinto。后排左起：刘正昌、施锦场、江安澜、俞雨龄、林万金、郑年锦、陈社栋、洪明辉、潘锭钏、符德应、黄少凡合影。

前排左起：杨秀珍、李伯巧、Yudi Wibowo Sukinto。后排左起：刘正昌、施锦场、江安澜、俞雨龄、林万金、郑年锦、陈社栋、洪明辉、潘锭钏、符德应、黄少凡合影。

 

【雅加达讯】由128日至9日在雅加达Harris Vertu酒店会议厅举行的印华百家姓协会第6届全国协商大会，于9日（周六）下午2时圆满闭幕，本次大会除了汇报总会过去4年来的工作、听取各地区提出的意见及财务报告，也推选新届总主席和执行主席。

出席第6届全国协商大会的23个分会，分别提名5位候选人竞选下届总主席，其中的15个分会支持林万金为下届总主席，因获得多数选票，林万金顺利当选印华百家姓协会2017-2021总主席，符德应当选执行主席，并由大会委员会主席吴春荣把会旗交给当选总主席林万金。

选举委员会指出，当选新届总主席的林万金，必须在60天内提交新届理监事名单，并在90天内举行新届理监事就职典礼。第6届全国协商大会圆满闭幕后，于当晚7时举行欢送晚宴。

当选总主席林万金在欢送晚宴时表示，“感谢大家对我的信任，在未来4年继续领导大家。本次大会能够顺利举行和圆满闭幕，离不开筹委会全体人员的精心安排，以及任劳任怨的工作。此外，也感谢来自各地区分会的支持，在未来4年将继续秉承服务社会、团结族群的精神，为印尼祖国的繁荣安定作出更大的贡献。”

(廖子建报道/摄影)

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