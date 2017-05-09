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林文光姚忠从率130人出席世联年会

参加香港福清同乡会庆20周年暨第11届理监事就职

世界福清社团联谊会(以下简称「世联」)第七届主席团第四次会议2017年5月6日上午在香港港岛海逸君绰酒店举行，世联主席林文光博士，第一常务副主席姚忠从、林方华、吴绪彬、何文金、陈水云、林文珠、王锐铭、江孝灯、王涌、林民田、郭羡仁、陈财兴、施祖能、林武源、吴小玫、何家金、翁雅玲和130多位主席团成员出席会议。会议宣布授予王福官先生为世联永远荣誉主席，感谢王福官先生乐捐壹佰万港元予世联，支持世联会务发展。

会议由世联主办，香港福清同乡联谊会承办。全体与会者参加了香港福清同乡联谊会成立20周年暨该会第十一届理监事就职典礼。福建省委统战部副部长陈飞，省侨办副主任，省侨联副主席翁小杰，福州市委统战部部长陈晔，福清市委书记王进足，福州市侨联主席蓝桂兰，福州市委统战部副部长莫雪平，福清统战部部长陈存枫，福清市侨联主席专程到香港出席上述活动并接见来自世界各地的世联主席团成员。

会议由常务副主席兼秘书长林文珠主持，林文光主席首先致辞，会议审议通过了七届三次会议纪录，2016至2017年度会务报告和财务报告，并通过了多项提请大会审议事项。是次会议宣布根据世联章程，授予享誉海内外商界的成功企业家、社会活动家、广东省安华美博集团董事长王福官为世联永远荣誉主席职衔，感谢王福官先生乐捐壹佰万港元予世联，支持世联会务发展。接纳了甘肃省福清商会、秘鲁福清商会加入世联的申请，委任该两商会负责人为世联副主席。通过晋升高子峰、陈运国为常务副主席。

讨论决定了2018年10月，世联在福清举行庆祝成立30周年、纪念林绍良101岁诞辰、福清新融侨大酒店落成开业三庆活动和世联七届五次会议。

5月6日正值香港福清同乡联谊会成立20周年暨该会第十一届理监事就职，世联全体与会者出席了当晚的庆典联欢晚会。新任理事长吴小玫女士发表就职演说；省委统战部副部长陈飞、福州市委统战部部长陈晔、福清市委书记王进足、世联主席林文光博士以及香港福建社团联会主席吴良好等在晚会上致辞。中央人民政府驻港联络办、特区政府民政事务局官员、政商嘉宾、社团各界代表、居港福清乡亲1400多人出席当晚的联欢晚会。