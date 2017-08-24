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李璧伸就任政大校友会会长的勿里洞之游

勿里洞岛（Belitung Island），面积约4850平方公里，人口约28万，属于邦加-勿里洞省管辖，以出产胡椒和锡以及海岛美景海鲜闻名。地小人少，名声却大，侨社中的勿里洞同乡会中许多领导都是印尼社会名人，当然最著名的就是以莫须有罪名身陷囹圄的前雅加达省长钟万学。

留台校友会本就有到此地一游的计划，刚好此次雅加达留台副会长范永胜对勿里洞情有独钟，便于8月11日组团到勿里洞岛寻幽探秘。团员中有留台现任总会长江泽民，前任总会长叶秀娟，雅加达会长刘俊逸以及多名分会会长及校友，携同眷属做两周后（8月26日）的台湾高等教育展前的热身活动，同时也为新就任分会之一的政治大学校友会会长李璧伸作祝贺礼。李璧伸服务校友会多年，是资料档案专家，为众校友所钦佩，如今被选为政大会长，当能更结合校友们的向心力，为留台做出更大的贡献。在范永胜的联系下，找到一位当地的资深导游。他把勿里洞的名胜古迹，海滩美景，佳肴美食一古脑儿介绍给大家享用，让这班遍历五湖四海的校友们欢欣赞叹，兴尽而归。

这次的3天2夜的旅程使大家松弛了在都市的紧绷神经，也看到了印尼这个国家的多元性。这里的族群都能互助合作，休戚与共，在老天赐予的土地上，本分地生活，编织出一幅和乐的景象。