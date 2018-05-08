Tuesday, May 8th, 2018 | Posted by

李克强与卡拉出席中印工商峰会晚宴
促进两国经贸关系 加强投资与合作

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李克强总理与尤淑夫.卡拉副总统。

李克强总理与尤淑夫.卡拉副总统。

 

吴家财与国企部长Rini Soewandi握手。

吴家财与国企部长Rini Soewandi握手。

 

左起: 谢瀚贤,梁圆安,林吉元,周伯达,李白, 吴家财。

左起: 谢瀚贤,梁圆安,林吉元,周伯达,李白, 吴家财。

 

左二起：洪培才，周伯达，吴家财，王立平，黄德新，Dedy，林吉元，谢瀚贤，孙继飞。(ShangBao Hermawan摄)

左二起：洪培才，周伯达，吴家财，王立平，黄德新，Dedy，林吉元，谢瀚贤，孙继飞。(ShangBao Hermawan摄)

 

郭再源，黄志源，林逢生，彭云鹏，黄荣年。

郭再源，黄志源，林逢生，彭云鹏，黄荣年。

 

梁圆安，贵宾，黄双安，洪培才。

梁圆安，贵宾，黄双安，洪培才。

 

洪培才，林文光，贵宾，梁圆安，吴家财，Soegeng Raharjo,张锦雄。

洪培才，林文光，贵宾，梁圆安，吴家财，Soegeng Raharjo,张锦雄。

 

黄一君，周伯达，黄德新，Soegeng Raharjo，　贵宾，林文光，许锦祥，陈廼士，谢瀚贤，孙继飞。

黄一君，周伯达，黄德新，Soegeng Raharjo，　贵宾，林文光，许锦祥，陈廼士，谢瀚贤，孙继飞。

 

熊德龙，吴国富，张锦雄，郑年锦，黄双安，贵宾，翁钰莺，许锦祥，贵宾。

熊德龙，吴国富，张锦雄，郑年锦，黄双安，贵宾，翁钰莺，许锦祥，贵宾。

 

左起: G Sulistianto, 郭再源，林逢生，黄志源，贵宾，黄荣年，彭云鹏。

左起: G Sulistianto, 郭再源，林逢生，黄志源，贵宾，黄荣年，彭云鹏。

 

Yugi, 郭再源, Hidayat, 卢友英(Enggartiasto Lukito),林逢生,黄荣年, 彭云鹏,Synta Kamdani。

Yugi, 郭再源, Hidayat, 卢友英(Enggartiasto Lukito),林逢生,黄荣年, 彭云鹏,Synta Kamdani。

 

左起:张国源, 郭嘉昆(中国外交部),杨冰英,邝耀章, 陈文才。

左起:张国源, 郭嘉昆(中国外交部),杨冰英,邝耀章, 陈文才。

 

左起:谢瀚贤, 林优娜,孙继飞, 吴家财。

左起:谢瀚贤, 林优娜,孙继飞, 吴家财。

 

左起: 孙继飞, 周伯达, 谢瀚贤, 贵宾, 吴家财, 刘正昌,洪培才。

左起: 孙继飞, 周伯达, 谢瀚贤, 贵宾, 吴家财, 刘正昌,洪培才。

 

【本报邝耀章报导】中国总理李克强时隔7年再次访问印尼，昨日中午会见佐科威总统后，傍晚与副总统尤淑夫．卡拉会面，并由中国驻印尼大使馆、印尼工商会馆、印尼投资统筹机构联合在雅加达香格里拉大酒店举办中印工商峰会与晚宴，冠盖云集，近千名中印尼两国企业家出席。

尤淑夫．卡拉副总统在致词中说，中国是印尼的最大贸易伙伴，2017年印中贸易额达588亿美元，我国非油气出口至中国213.2亿美元，或比2016年成长13.94％。2016年的非油气出口至中国只有151.2亿美元，或只占出口的11.45％。希望今年印中两国贸易额能超过650亿美元。

在投资方面，去年中国为我国第三大投资国，总投资额33亿美元，共1977项投资。最近三年来，中国在我国的投资有很大的进展，2015年投资10亿美元，201626亿美元，这表示三年来，每年成长近2倍。

中国的数字经济在我国投资也有很大的成长，去年达12亿美元，阿里巴巴投资11亿美元，我国也将不断的改善投资环境，相信中国在我国投资还会继续增长。

我国对中国的出口有棕榈、咖啡、橡胶、热带水果等，希望我对中国的出口继续增加。中国到我国的游客也逐年增加，2017年达200万人次，2018年达300万人次，2019年达400人次。

李克强在致词中说，时隔7年再次到访印尼，印尼是重要的新兴发展中大国，是中国的重要邻国和合作伙伴。近年来，中国与印尼间高层互动频繁，双方在多领域建立全方位对话合作机制。中国连续7年成为印尼最大贸易伙伴。2017年，中印尼贸易额达633亿美元，同比增长18.3%

此访恰逢中印尼建立全面战略伙伴关系5周年。两国政府签署了经贸投资等领域多项合作文件。相信两国将以此访为契机，推进雅万高铁等重大项目建设，探讨“区域综合经济走廊”合作，共同打造共建“一带一路”。今后中国将扩大与印尼的经贸往来，与继续扩大在印尼的投资。

今年也是中国─东盟建立战略伙伴关系15周年，而印尼是东盟秘书处所在地。李克强总理将访问东盟秘书处，出席庆祝中国─东盟建立战略伙伴关系15周年的仪式，会见东盟秘书长。东盟是中国周边外交的优先方向和“一带一路”建设的重点地区。李克强将深化中国同东盟关系发展，同时中方与印尼在“一带一路”上的合作，也将在东盟地区起到示范作用，为中国与东盟之间的相关合作助力。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214411

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