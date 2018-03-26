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有志于学习者，明天会更好

智民学院在雅加达举办2018赴华留学展

【雅加达讯】智民学院 (Cerdas Bangsa College)主办“2018赴华留学展”。由中国银行支持。3月24日中午12:00 ━ 19:00时在棉兰的 Grand Aston City Hall Hotel ━ Medan 开展后，于3月25日（周日）下午13:00 ━ 19:30时，假雅加达Harris Hotel ━ Kelapa Gading开展。这次参展的有中国14个高校：北京科技大学、北京华文学生、暨南大学、华侨大学、南开大学、北京交通、西安交通、天津大学、上海大学、上海师范大学、华东师范大学、广西师范学院、莱佛士（上海）、留学中国预科教育联盟。展会期间提供多项新生奖学金，深受学生、家长的欢迎。踊跃参观咨询，并与来自中国高校的负责人面对面交流，获取第一手的留学信息。

智民学院创办人陈玉兰博士教授表示，智民学院自2000年创办以来致力于华文教育，除了就地培养学生外并鼓励学生到中国深造。随着中国的崛起，为区域的科技与经济发展带来了无限的商机。中印两国不论在经济文化和商贸往来的频繁，华文的使用价值大大地提高。学习中文（汉语）赴华留学成为学生们升学首选。由于中、印两国各个领域合作日益加强,教育方面也相应地不断增长与发展。目前的印尼学生不再只局限于学习汉语，也开始攻读中国各个高校的各种专业的学士、硕士、博士学位，包括工科，理科和商科等领域。根据印尼国家教育部对印尼学生出国留学的调查，到中国留学已成为印尼学生五大首选留学国家之一。中国许多热门的专业除了以中文授课外还开设全英文授课、汉英双语的授课课程。这样印尼学生高中一毕业就有可能直接进入本科阶段学习，在本科4年的学习时间加强掌握中文。为迎合印尼社会的要求，智民学院每年都举办“赴华留学展”，为印尼社会搭建一个与多所合作院校直接接触的平台，共学生、家长、老师面对面直接交流。每年的“赴华留学展”汇集了中国以优质留学生教育闻名的高等院校。本留学平台覆盖面广，留学信息详实。针对学生的不同年龄段、不同专业、学习时间、费用花销等各方面情况，提供适合的留学规划。每年均派四五百名到中国留学。

展会期间举行留学讲座会，详细介绍学校的奖学金政策和申请事宜。各院校代表向学生、家长解答留学动态、学科专业、就业前景等大家所关心的问题，为家长和学生打造一站式留学咨询平台。天下父母心，总希望自己的子女能成龙成风，都不惜重金为子女投资在教育上，更何况这些知名的高等院校带来多项奖学金的喜讯，相信学生、家长都会抓紧这个奖助学金的发放机会。为了满足广大学子对于赴华留学的汇款需求，中国银行为学生和家长创设独特的汇款、存款方式，提供家长随时都能掌握孩子的款项出入信息。展会期间，中国银行为学生、家长讲解该项目的运作。

展会当天前来参观、咨询的学生与家长们陆续不绝，直到晚上七点展会圆满结束。有志于学习者，明天会更好！

(阿曼 报道)