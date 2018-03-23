Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

旅雅玛中校友联谊会银会聚餐联欢会

傅志宽（左）和陈泗云分别致辞。

傅志宽（左）和陈泗云分别致辞。

 

傅志宽（左一）和陈泗云（右一）分别向林国志及其夫人颁发感谢状和献花后合影。

傅志宽（左一）和陈泗云（右一）分别向林国志及其夫人颁发感谢状和献花后合影。

 

PPAMC诸理事和嘉宾们合影。前左起：方国民伉俪、吕加红、黄珍云、林凤英、周育成、黄衍福、陈伯年、谭柏叶、傅志宽、陈泗云、林国志伉俪、黄德新、何泉源、黄柏、陈社栋、陈南森、纪国彰、魏兴国等合影。

PPAMC诸理事和嘉宾们合影。前左起：方国民伉俪、吕加红、黄珍云、林凤英、周育成、黄衍福、陈伯年、谭柏叶、傅志宽、陈泗云、林国志伉俪、黄德新、何泉源、黄柏、陈社栋、陈南森、纪国彰、魏兴国等合影。

 

【本报周孙毅报道】322日晚，旅雅玛中校友联谊会（Perkumpulan Persahabatan Alumni Ma Chung简称：PPAMC）在雅加达金莎国际酒楼举行2016-2019年度的第四期银会聚餐联欢晚会。

PPAMC主席傅志宽，执行主席陈泗云，辅导主席团林国志伉俪、黄衍福、周育成，秘书林健文，银会会长魏兴国，副会长陈梅芳和其他理事与银会各组长，以及印尼华裔总会总主席黄德新，印尼广肇总会永久名誉主席谭柏叶，雅加达广肇会馆主席何泉源，印华百家姓协会雅加达特区分会主席陈社栋等，近千人出席聚会。

傅志宽和陈泗云在联欢会上分别致辞，感谢校友们、银会会友和嘉宾拨冗出席这每六个月一次的聚餐联欢。也感谢大家一直以来对银会活动的支持和参与。与此同时，傅志宽向大家汇报了PPAMC近数月来的会务工作，如：今年130日向雅加达Taman SariKrukut村遭受火灾的灾民捐赠赈灾物品等工作。

傅志宽表示，PPAMC的成立，旨在团结校友，致力于凝聚校友力量，竭尽所能回馈社会。感谢全体校友一向以来对PPAMC的支持和无私奉献，使各项会务工作得以顺利进行。

PPAMC1980年成立以来，在历届理事会主席的卓越领导下，各项会务工作取得了良好发展。为了感谢首届主席林国志先生（PPAMC创办人）多年来对PPAMC的支持和关心，傅志宽主席和陈泗云执行主席借此聚会特向林国志先生及其夫人颁发了感谢状和献花。

当晚，余兴节目除了有玛中爱乐合唱团呈献大合唱外，另有精彩歌舞表演，以及银会幸运抽奖等节目。该联欢会直到晚上10时许圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210099

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