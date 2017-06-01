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旅雅玛中校友联谊会开展“献爱心、送温暖”活动

向雅京两慈善机构分发生活必需品

【本报周孙毅报道】为了响应雅加达市政府“献爱心、送温暖”号召，发扬扶贫济困，为社会献出一份爱心。旅雅玛中校友联谊会于6月1日，在该会执行主席陈泗云，福利部王命忠、吕金红的带领下，一行20人赴雅京西区两慈善机构分发生活日用品。

这两慈善机构，分别是：Jelambar Grogol Hadiah街14-16号的“Wisma Mulia”老人院 和Jelambar Selatan II 街10号的“Sasana Tresna Budi Mulia”养老院。

据陈泗云女士在受访时表示，旅雅玛中校友联谊会成立以来，每年都例常开展两次的慈善公益活动。她说，此次组团到上述养老院开展探访慰问活动，并送上生活日用品，希望能为这些孤苦伶仃老人们献出一份心意，传递一份爱心，尽自己最大的努力去帮助需要帮助的人。

旅雅玛中校友联谊会辅导周育成，秘书林建文，文娱部林素琴，合唱团团长黄明生等理事随团参与。

林建文秘书称，多年来，旅雅玛中校友联谊会已为社会福利事业做了积极贡献，秉承不分种族与不分宗教的精神，向我国各族群提供救济援助。希望通过这次的献爱心活动，能唤醒人们“关注老人、关心老人、关爱老人”的意识。