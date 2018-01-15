Posted by admin

新年新气象，华教喜登场

印尼华文教育联合总会拜访使馆领导

1月5日，伴随着新年的到来，刚刚由“印尼全国华文教育协调机构联合秘书处”升级改组为“印尼华文教育联合总会”的领导们，就带着华文教育者的新理想、新希望来到中国驻印尼大使馆，先后拜访了总领事兼参赞祝笛先生、文化参赞周斌先生，受到了中国使馆领导的热情接待，双方就共同关心的话题进行了深入的探讨。

首先，印尼华文教育联合总会的领导个别向两位参赞报告了升级转型后的联合总会的性质、任务以及工作计划等，表达了全体华文教育工作者期待团结社会各界力量，共同推进华文教育工作再上新台阶的想法。

领事部祝笛参赞表示，他自履职以来，非常关注印尼华文教育的发展情况。印尼华文教育经过近二十年的恢复和发展，取得了积极的成绩，但与印尼华社的需要仍有一定差距。如何进一步推动印尼华教事业繁荣发展，值得所有印尼华教人深入思考和探讨。印尼华文教育是一块整体，不能分散，希望华文教育联合总会与印尼其他华文教育机构和组织一道，扛起华文教育的大旗，团结推动印尼华文教育走向新的阶段.

文化部周斌参赞也对印尼华文教育联合总会的成立表示祝贺，表示今后将大力支持联合总会的工作，希望联合总会能够团结印尼华文教育的各种力量，攻坚克难，一步步，扎扎实实地做好各项工作，让华文教育成为中国和印尼之间关系的融合剂，交流的友谊桥。

拜访使馆的印尼华文教育联合总会理事会成员和监察委员有：理事会当选主席连俊伟先生（廖省华文教育协调机构主席）、副主席郑洁珊老师（西加华文教育协调机构主席）、副主席刘一江老师（西爪哇华文教育协调机构主席）、监察长李光迈先生（东爪哇华文教育统筹机构主席）、监察委员梁荣升老师（万登省华文教师联谊会主席），以及联合总会顾问陈清章老师（西爪哇华文教育协调机构副主席）、陈玉兰博士（智民学院院长）。

(印尼华文教育联合总会 供稿)